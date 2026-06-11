Aitor Uzkudun, la visión más privilegiada sobre Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Es un acierto pleno, un fichajazo, va a dar muchas alegrías al Real Zaragoza"

Pocos, o ninguno, pueden tener la visión privilegiada del Ibai Gómez entrenador que posee el delantero Aitor Uzkudun, al que dirigió en el Arenas, en el ascenso de Segunda a Primera RFEF en la temporada 24-25, y al que se llevó al Andorra, donde el entrenador zaragocista, que será presentado este viernes, estuvo 15 partidos antes de ser cesado en la pasada temporada. De hecho, su marcha en noviembre fue el primer paso para la cesión del punta al Real Avilés Industrial en enero, aunque antes renovó con el equipo tricolor hasta 2028, al que ahora regresa. "Creo que sin duda alguna el Real Zaragoza hace un acierto pleno con Ibai. Lo tengo un 100% claro, es un fichajazo, y va a dar muchas alegrías y va a hacer disfrutar mucho a esa afición, lo veo plenamente capacitado para ese reto", asevera el punta donostiarra, de 25 años.

Uzkudun, como el ya fichado por el Zaragoza Anartz Peña, guardameta ya anunciado por el club aragonés para las dos próximas temporadas, formó parte de ese Arenas que firmó un ascenso magnífico. "El año que hicimos fue una auténtica locura, te lo puede decir cualquier rival. Asumimos muy rápido los conceptos de Ibai y fue rodado todo, una maravilla cómo subimos, como primeros de grupo, de campeones. Y para mí en lo individual también fue muy bien y me fui con él al Andorra, le estoy muy agradecido", recuerda el punta, autor de 9 goles en 32 partidos con el equipo de Getxo y al que Ibai, por el que el Andorra pagó la cláusula para que tomara las riendas en el banquillo, se llevó a su nuevo equipo.

"En el Arenas el año que hicimos fue una locura, te lo puede decir cualquier rival. Asumimos muy rápido los conceptos de Ibai y fue rodado todo, una maravilla cómo subimos. En el Andorra empezamos bien y creo que nos faltó suerte, hicimos méritos en muchos partidos para ganar y no lo logramos"

Allí, ya en la categoría de plata, Aitor jugó menos. De los 15 encuentros con Ibai, destituido a finales de noviembre, lo hizo en nueve, todos saliendo desde el banquillo y después jugó cuatro más antes de marcharse cedido al Real Avilés Industrial, que ha logrado la permanencia en Primera RFEF con la ayuda de los tres tantos que hizo el ariete. "En el Andorra empezamos bien, con muy buenos resultados, recuerdo el partido que hicimos en Zaragoza, donbde ganamos y jugamos muy bien y el equipo funcionaba, pero creo que nos faltó suerte, porque hubo muchos encuentros en los que merecimos ganar y no lo hicimos, pero así es el fútbol", explica el punta.

Aitor Uzkudun pugna por un balón con Hugo Carrillo, en un Arenas-Deportivo Aragón de la 24-25. / ARENAS DE GETXO

Tiene claro que en su año y medio con Ibai le sobran argumentos para el elogio: "Todo el mundo ha visto lo que ha hecho tanto en el Arenas como en el Andorra, creo que es una buena apuesta. Tiene muchas virtudes como entrenador y estoy convencido de que en el Zaragoza las va a demostrar".

"Apuesta por un fútbol de proponer, le gusta tener el balón y apretar arriba en la presión. La idea básica es atraer al rival en la salida jugando desde atrás y buscar los espacios y después trabajar mucho la presión tras pérdida"

Y cita algunas: "La manera de trabajar en el día a día, el cómo interpreta los partidos, cómo logra que los jugadores cojan sus conceptos y cómo los transmite". Así, la idea con Ibai está muy clara. "Apuesta por un fútbol de proponer, le gusta tener el balón y apretar arriba en la presión. La idea básica es atraer al rival en la salida jugando desde atrás y buscar los espacios y después trabajar mucho la presión tras pérdida. Se ve muy claro su plan cuando juegas en su equipo". En esa claridad influye mucho la capacidad para transmitir sus ideas que tiene Ibai. "Los conceptos los futbolistas los asimilan rápido, por cómo los explica y cómo entrena, se capta todo muy bien. Yo eso lo viví tanto en el Arenas como en el Andorra y además él sabe elegir qué jugadores son los más adecuados para llevar a cabo ese plan".

En el guion de Ibai, "y de su cuerpo técnico" (Larri y Vinatea, que también vienen con él Zaragoza), el entrenamiento invisible es primordial: "Le da una importancia total al tema de la alimentación y del descanso, a ese entrenamiento invisible, y te inculca mucho en esa faceta. No es que haya un control estricto del peso, ahí hace lo habitual, medir el porcentaje de grasa corporal y ya está, sino más bien por los hábitos que te marca, que no son obligatorios, pero que enseguida te das cuenta de que son positivos, que te van a ayudar en el rendimiento", completa Uzkudun sobre Ibai.

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"Le da una importancia total al tema de la alimentación y del descanso, a ese entrenamiento invisible. Haces cosas que desde fuera pueden parecer raras, pero que te ayudan a mejorar, a dar más. Cuida mucho el detalle y no deja nada al azar, su éxito también llega por eso"

Y es que el técnico ha tenido en ese aspecto un espejo en su amigo Marcos Llorente y promueve como entrenador trabajos en sus jugadores y "haces cosas que desde fuera pueden parecer raras, pero que te ayudan a mejorar, a dar más". Sirva de ejemplo que, tras el partido del Andorra en Las Palmas en la jornada inaugural del curso pasado, se llevó a todos los jugadores a la playa, porque el contacto y la cercanía con la naturaleza (el earthing o caminar descalzo sobre el césped, por ejemplo) también figuran en su ideario. "Cuida mucho el detalle, no deja nada al azar, su éxito también llega también por eso", añade para completar Uzkudun.