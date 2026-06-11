Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse

Ander Herrera no cumplirá lo que le queda de contrato hasta diciembre en Boca Juniors, no disputará el Clausura y dejará el club xeneize en los próximos días. El exzaragocista, que ya renovó en diciembre pasado con muchas dudas por sus problemas físicos y aceptando por su deseo de seguir en Boca, y el de la entidad de que siguiera, las condiciones económicas de ese equipo, ha tenido una experiencia en Argentina marcada por las lesiones, aunque cuando ha estado bien ha aportado al cuadro argentino y se ha ganado a la hinchada. La información, adelantada por el periodista César Luis Merlo y confirmada por este diario, es que su marcha ha partido del deseo del propio futbolista.

En principio, la idea del centrocampista, que en agosto cumplirá 37 años, siempre pasaba en los últimos meses por la retirada del fútbol, si bien las circunstancias para un hipotético regreso al Real Zaragoza han cambiado mucho, con respecto a 2024, cuando estuvo cerca de volver y al final la operación no se dio. Ander tiene muy buena relación con Ibai Gómez, con el que coincidió en el Athletic, y también con el secretario técnico de la entidad, Fran Gracia, y con todo ese departamento del club en general, además de que el futbolista nacido en Bilbao pero criado en la cantera zaragocista, a la que entró en alevines, siempre expresó su deseo de volver al equipo de su vida, algo que no se pudo dar hace dos años. Ese deseo se mantiene y el jugador ahora está bien físicamente, por lo que la puerta se puede abrir.

Eso sí, no se sencillo que lo haga, porque la opinión en el club no sería unánime en ese sentido, puesto que la propiedad aún tiene el recuerdo de lo sucedido en 2024, donde el futbolista siempre aludió a que no volvió al no sentirse suficientemente querido por la entidad para ese regreso, lo que siempre señaló a los propietarios y al entonces director deportivo, Juan Carlos Cordero. Así, para esa vuelta aún no se han dado pasos, pero las circunstancias son distintas, aunque habría obstáculos que salvar.

El futbolista llegó a la entidad xeneize en enero de 2025 y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado argentino, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del club -que no cosechó títulos en 2025 ni tampoco en lo que va de 2026, donde en el Apertura quedó segundo tras Estudiantes- no ha podido brillar como esperaba. Pese a esto, el club argentino se mantuvo siempre dispuesto a extender su vínculo y finalmente Herrera accedió en diciembre pasado a seguir un año más.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, entre ellas una dolencia muscular que sufrió en junio, en el Mundial de Clubes, y que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre. Tras su regreso, ganó confianza y aumentó la cantidad de minutos por partido, y en los últimos meses mostró destellos de su calidad en un mediocampo compartido con Leandro Paredes, campeón mundial con Argentina llegado a mitad de año y figura absoluta del 'Xeneize'.

En esta temporada, ha jugado nueve partidos del Apertura y tres de la Libertadores, un sueño que le quedaba por cumplir, aunque Boca acabó por ser eliminado de ese torneo. Eso sí, Ander anotó un gol ante Barcelona de Guayaquil, pero durante estos meses ha sufrido dos nuevas lesiones musculares, en febrero y en abril, al acabar el primer tramo de la competición. En total, en año y medio en Boca ha disputado 29 partidos, doce de ellos de titular.

Nacido en Bilbao el 14 de agosto de 1989 aunque criado en Zaragoza, ciudad en la que se quedará a vivir tras su retirada, Ander Herrera empezó en el Amistad para llegar en alevines a la Ciudad Deportiva, debutó profesionalmente en 2009, en el Real Zaragoza, en la Segunda, con Marcelino y en 2011 fue traspasado por 8,5 millones más objetivos, todos cumplidos, para llegar a 11,2, al Athletic. De allí a Inglaterra, donde permaneció cinco temporadas en el Manchester United, conjunto con el que obtuvo tres títulos nacionales y una Liga Europa.

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Posteriormente, desembarcó en el fútbol francés al fichar por el Paris Saint Germain, y en la campaña 2022-2023 regresó al conjunto bilbaíno, con el que en 2024 se proclamó campeón de la Copa del Rey. En mayo de 2024 estuvo cerca de volver al Zaragoza, pero no hubo acuerdo al final para ese regreso y renovó con el Athletic para marcharse en enero pasado a Boca. Ahora, su deseo podría llevarse a cabo en unas circunstancias muy distintas a hace dos años y cumpliría su sueño de regresar al equipo de su vida, esta vez en Primera RFEF y en el momento más delicado de su historia.