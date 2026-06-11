Dani Rebollo, exjugador del Real Zaragoza y compañero de Jardí en el Nástic: «Jaume es diferente al resto, la gente va a disfrutar con él»

Solo hay un integrante de la plantilla del Nástic que haya jugado más minutos que Jaume Jardí durante el curso recién concluido. Se trata de Dani Rebollo, indiscutible bajo palos a lo largo de las dos campañas que el onubense lleva en tierras catalanas, donde llegó procedente del Real Zaragoza. Así que nadie mejor que él para valorar y calibrar el fichaje del atacante por el conjunto aragonés y las cualidades de uno de los futbolistas más codiciados de Primera RFEF y al que Lalo Arantegui echó el lazo antes que nadie. «Es diferente al resto, todas las jugadas las mejora», subraya el cancerbero a modo de presentación.

En las dos campañas completas que han compartido vestuario, Rebollo y Jardí han sido los líderes de un conjunto tarraconense en el que han sido pilares básicos, uno atrás y otro en la parcela ofensiva. Allí arriba, Jardí, autor de once goles a los que ha añadido cinco asistencias este curso, ha vuelto a marcar diferencias, como llevaba haciéndolo desde que llegó, hace tres años , al Nástic procedente de un Racing de Ferrol al que había conducido al ascenso con dos tantos clave en el día decisivo ante el Celta B. «Jaume es puro talento, un jugador con mucha calidad y sacrificio», describe el portero.

No tiene dudas el exjugador del Zaragoza de la capacidad de Jardí para meterse en el bolsillo a un zaragocismo al que también conoce bien. «La gente disfrutará de él y con él», asegura. «Lleva tiempo marcando diferencias en la categoría y por supuesto que puede seguir haciéndolo en el Zaragoza», añade en este sentido.

Eso sí, la mejor versión del atacante catalán pasa, según el guardameta de Lepe, por rodear a su excompañero de un contexto adecuado a sus características en el que Jaume se sienta cómodo. «Si le ponen en un contexto de protagonismo con balón y libertad de movimientos, será de los mejores del equipo, eso seguro», afirma Rebollo, titular indiscutible con los tres entrenadores que han pasado este curso por el banquillo del Nástic (Luis César, Cristóbal Parralo y el aragonés Pablo Alfaro). Con 35 partidos (fue suplente en las tres primeras jornadas), solo Jardí, que únicamente ha sido suplente en una ocasión, ha sido titular en tantos encuentros para encabezar ambos el apartado de los efectivos más utilizados durante el curso.

Pero, como su excompañero, Rebollo tampoco seguirá en el Nástic. El portero, que acaba contrato, queda libre para firmar por otro equipo. Y no le faltarán ofertas habida cuenta del brillante rendimiento del andaluz en un Nástic en el que, como ya sucedió la pasada temporada, ha sido determinante y cuyas actuaciones han evitado males mayores a un equipo que, tras dos años seguidos rozando el ascenso a Segunda, esta vez ha tenido que sufrir para mantener una categoría en la que coincidirá con el Zaragoza de Jardí, un futbolista que «lo mejora todo», incide el meta andaluz.