El hijo de un exjugador del Real Zaragoza se convierte en símbolo y bandera de La Masia del FC Barcelona
Hugo Galdeano, hijo de Apoño, ha brillado en la Liga FC Futures pese a ser el jugador de menor estatura del torneo
Jaume Marcet
En el Mundial Sub-12 disputado en Brunete sorprendió y muchos se apuntaron su nombre. Un pequeñín con una zurda mágica y una electricidad bárbara. Es Hugo Galdeano, hijo del ex-futbolista profesional Apoño. En el torneo nacional alevín de Villarreal, Huguito confirmó las excelentes sensaciones mostradas en Brunete y volvió a ser la gran atracción de La Liga FC Futures.
Hugo Galdeano simboliza la diferencia entre La Masia y la mayoría de academias. El Barça busca y apuesta por el talento sin importarle el físico y priorizando la calidad. En el resto de clubs se buscan buenos jugadores pero cuando las limitaciones físicas dificultan competir y ganar los jugadores de talento pequeños no entran en el perfil que buscan clubs como el Real Madrid, atlético y muchos otros.
En La liga FC Futures Hugo Galdeano era de largo el jugador más pequeño del torneo. La mayoría de equipos presentaban alineaciones con jugadores altos y potentes y en este retrato-robot no entraría Hugo Galdeano. El miedo a perder hace incompatible una apuesta desacomplejada por el talento técnico y allí es donde el barça es diferente.
Un jugador como Hugo Galdeano sería un problema para otras canteras y es una bendición para el Barça. El club blaugrana busca jugadores habilidosos y que sepan leer el juego mucho más allá de su poderío atlético. En estas edades hay además un componente evolutivo que provoca que haya jugadores más precoces que compiten gracias a un físico más desarrollado y otros que todavía no han hecho el cambio y son niños-niños. Es el caso de Hugo Galdeano, un jugador enorme en lo técnico, descomunal en su visión del juego y gigante en su pasión para competir y luchar por cada balón dividido.
Será pequeño de estatura pero su grandeza futbolística es bestial. Hugo es uno de esos zurdos que acarician el balón y es capaz de realizar diabluras con el esférico. Un jugón que tiene el partido en la cabeza y que pone su virtuosismo al servicio de sus compañeros. El Barça tuvo a Xavi, Iniesta y Messi como bandera de los pequeños y su apuesta no se quedó allí. Gavi o Fermín nunca destacaban por su altura y crecieron y se desarrollaron como pocos en La Masia.
Hugo Galdeano es andaluz como ellos y en esta Liga FC Futures ha vuelto a demostrar que es posible mezclar arte y espíritu competitivo, habilidad y carácter. El malagueño es el residente más joven de edad y pequeño de estatura de La Masia Centre de Formació Oriol Tort. La apuesta por jugadores así es estratégica para el Barça. El estilo de jueego en el que cree el club blaugrana se basa en utener el balón y para ello son necesarios jugadores de gran calidad. Hugo Galdeano es el símbolo de la cantera en el 2026. El ADN Barça sigue más vivo que nunca.
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