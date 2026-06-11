Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció

Hace poco más de un año, el 7 de mayo de 2025, fue el propio Jesús Medina el que anunció en X, antes Twitter, el que hizo público su nombramiento como nuevo director de Infraestructuras y Operaciones del Real Zaragoza, uno de esos cinco puestos ofertados a principios del año 2025. «Ayer me incorporé al Real Zaragoza como director de Infraestructuras y Operaciones», celebró en X aquel día el expresidente del Linares.

Ahora apunta a dejar la entidad el próximo 30 de junio en una salida que se añadiría a la de Fernando López, ya exdirector general, y de otras, ya que los recortes en personal son una amenaza clara con la posibilidad aún no ejecutada y todo indica que pospuesta por un tiempo de que se lleve a cabo un ERE tras el descenso a Primera RFEF. Con todo, algunas fuentes hablan más en el caso de Medina de una renuncia que de un despido, pero su salida se da por más que segura en todo caso.

El cargo, de nueva creación, se enmarcaba en el proyecto ‘Zaragoza 2027, construyendo el futuro’ destinado a profesionalizar la estructura de la entidad y consistía en «dirigir y supervisar las obras y mantenimientos del estadio, garantizar el desarrollo de las infraestructuras para el funcionamiento de los sistemas de seguridad, control de accesos y servicios técnicos».

Dado el poco éxito de ese proyecto, impulsado por Fernando López al poco de su llegada a la entidad, todo apunta a que habrá una reformulación de ese plan, también adaptado a la nueva realidad que supone la Primera RFEF y a los recortes de ingresos y Medina, que ni fue anunciado, sí confirmado, ni presentado por el club, saldría este 30 de junio.

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Medina, que fue presidente del Linares desde 2016 hasta 2024, también ejerció como presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional. Además, con anterioridad fue jefe de obra en la empresa Vías y Construcciones S.A. o director del centro de estudios Whelahan’s en Jaén, un buen currículum que fue decisivo para su llegada al Real Zaragoza en mayo de 2025.