El mensaje de bienvenida de Paulo Jamelli a Rubén Díez: "Más de dos décadas después el Real Zaragoza vuelve a fichar a Jamelli"

Lalo Arantegui anunció este pasado lunes los primeros refuerzos para el nuevo Real Zaragoza que tiene el objetivo de volver al fútbol profesional y abandonar la Primera RFEF. Uno de estos fichajes es Rubén Díez. El zaragozano de 32 años vuelve al club de su vida en el peor momento de su historia. Conocido como Jamelli, así fue apodado en sus inicios como jugador por su parecido con Paulo, el futbolista llega a Zaragoza tras acabar contrato con el Ceuta donde ha sido una pieza importante para conseguir la permanencia.

El apodo de Rubén Díez surgió en el fútbol formativo de Zaragoza. El parecido físico, menudo y rubio hizo que los padres de los rivales le apodarán como Jamelli, en honor a Paulo Jamelli. La etapa formativa de Rubén Díez coincidió con la llegada de Paulo Roberto Jamelli a La Romareda. El brasileño jugó en el Real Zaragoza entre 1998 y comienzos de 2003, disputando más de 100 partidos de Liga y marcando 24 goles. Su temporada más brillante fue la 2000-01, con 13 goles en Liga y otro en la final de la Copa del Rey que el equipo aragonés ganó al RC Celta de Vigo por 3-1.

Ahora, unos cuantos años después, Paulo Jamelli ha querido felicitar a Rubén por su vuelta al Real Zaragoza. "Hace más de 20 años fui el primer Jamelli en ser fichado por el Real Zaragoza. Por aquel entonces, un joven futbolista rubio apareció en las categorías inferiores del club y, como yo estaba allí, empezó a ser conocido con el apodo de “Jamelli", escribe el delantero en una publicación de Instagram.

"Más de dos décadas después, el Zaragoza vuelve a fichar a un Jamelli. Aquel niño regresa ahora al club y le deseo muchísima suerte a él, a Rubén “Jamelli” Díez, y también al Real Zaragoza", finaliza.

Rubén Díez está de vuelta

Nadie le ha regalado nada a Rubén Díez a lo largo de su trayectoria como futbolista. «El rubio del Giner», como le conocían los padres rivales, se formó en las canteras del Stadium Casablanca, Valdefierro o Ebro antes de dar el salto al Real Zaragoza donde llegó a jugar en el filial blanquillo en la campaña 2015/16. Una generación donde también estaban algunos nombres conocidos para el zaragocismo como Jorge Pombo, Ratón, Nieto o Raúl Guti.

Rubén salío del Deportivo Aragón rumbo al Tarazona, donde estuvo jugando dos temporadas a las órdenes de David Navarro. Su despegue fue tardio. Debutó en Segunda B con el CD Teruel en 2018/19 y al siguiente curso firmó con el CD Castellón. En su segundo años en el conjunto orellut, consiguió subir a Segunda División. Disputó 40 partidos en la 20-21 en la categoría de plata en la temporada del covid y a puerta cerrada, con 7 goles y 4 asistencias. Ahí demostró que era un jugador de fútbol profesional.

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Su estreno en el fútbol profesional le valió para dar el salto al Tenerife, también en Segunda División. Tras una temporada en el equipo insular, jugó con Deportivo e Ibiza en Primera RFEF antes de fichar por el Ceuta donde ha sido una pieza clave en el ascenso a Segunda y la permanencia del equipo ceutí esta temporada. De hecho, suma más de 6.000 minutos en la categoría de plata y casi 10.000 en las terceras categorías, llámense Primera RFEF o Segunda B.