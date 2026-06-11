Tachi, tras su renovación: "Empiezo una nueva página del libro y quiero resarcirme de la mala temporada"
"Ha sido un año muy duro, probablemente el que más de mi carrera, entiendo las críticas que he podido recibir al ser lesiones muy sucesivas", dice el central, que pide ir todos a una, jugadores, club y afición, para el año exigente que llega en Primera RFEF
La primera temporada de Alberto Rodríguez Tachi en el Real Zaragoza estuvo marcada por las continuas lesiones, que ya empezaron en el verano y que acabaron en una operación a finales de febrero en el menisco externo de su rodilla izquierda de la que está ultimando su recuperación. Tachi expresó al Zaragoza su deseo de seguir y el club lo ve fundamental por su experiencia y su aportación al vestuario y llegó a un acuerdo para esa continuidad por un año y otro opcional. "Empieza una nueva página del libro y quiero crecer y resarcirme de la mala termporada del año pasado", asegura en declaraciones a los medios del club el central madrieño, que ha aceptado reducir su salario a la mitad para continuar.
"Estoy muy feliz e ilusionado de seguir en el Real Zaragoza, aprovecho para pedir disculpas a la afición, nadie lo merecía (este descenso), comienza una nueva página del libro en el que vamos a hacer lo posible para volver cuanto antes al fútbol profesional", añade el zaguero, que solo pudo disputar 12 encuentros de Liga y uno de Copa, con un gol al Cádiz en la temporada pasada, y que está trabajando en sesiones dobles en la última etapa de su recuperación para llegar bien al principio de la pretemporada: "Ha sido un año muy duro, probablemente el que más de mi carrera, entiendo las críticas que he podido recibir al ser lesiones muy sucesivas y estoy haciendo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Ahora me toca a mí rendir en el verde y ayudar al zaragocismo", espeta.
"Ha sido fácil llegar a un acuerdo, agradecer al club la predisposición que ha tenido, aun estando yo lesionado queriendo que me quedase y por mi parte no ha habido ninguna duda de que el Zaragoza es un sitio muy bueno para estar"
"Ha sido fácil llegar a un acuerdo, agradecer al club la predisposición que ha tenido, aun estando yo lesionado queriendo que me quedase, y por mi parte no ha habido ninguna duda de que el Zaragoza es un sitio muy bueno para estar, donde quiero crecer y por supuesto resarcirme de la mala temporada del año pasado", asegura el defensa, que a sus 28 años puede ser una garantía en la zaga en Primera RFEF teniendo en cuenta que también puede desenvolverse en la medular, como pivote: "Vine para aportar y no lo pude hacer el año pasado y es la mejor opción seguir".
El futbolista está estos días en la Ciudad Deportiva acelerando la rehabilitación y quemando etapas en vacaciones. "Desde que me operaron hemos ido quemando plazos, creo que la recuperación va genial y aquí estoy, dos semanas desués de acabar la temporada, trabajando ya y estoy seguro de que voy a llegar perfecto para empezar la pretemporada", sentencia con convicción. A esa lesión en la rodilla izquierda, de la que fue operado el 20 de febrero en el Hospital Universitario Quironsalud Zaragoza, le añadió una de cuádriceps en pretemporada y otra en el sóleo a finales de octubre, por lo que se perdió muchos partidos por ser baja.
"Va a ser una temporada ilusionante seguro. Si todos vamos de la mano, jugadores, club y afición, podemos ser imparables y no solo en Primera RFEF sino de cara a un futuro, esa debe ser la idea a seguir"
Sobre la nueva temporada que va a comenzar, con el exigente reto de subir y devolver al Zaragoza a Segunda, paso previo para su retorno a la élite, Tachi tiene claro que en Primera RFEF "va a ser una temporada ilusionante seguro, faltan muchos compañeros por llegar y será un año de una exigencia máxima a la que vamos a tener que estar acostumbrados. Si todos vamos de la mano, jugadores, club y afición, podemos ser imparables y no solo en Primera RFEF sino de cara a un futuro, esa debe ser la dea a seguir".
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