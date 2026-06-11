Tachi, tras su renovación: "Empiezo una nueva página del libro y quiero resarcirme de la mala temporada"

La primera temporada de Alberto Rodríguez Tachi en el Real Zaragoza estuvo marcada por las continuas lesiones, que ya empezaron en el verano y que acabaron en una operación a finales de febrero en el menisco externo de su rodilla izquierda de la que está ultimando su recuperación. Tachi expresó al Zaragoza su deseo de seguir y el club lo ve fundamental por su experiencia y su aportación al vestuario y llegó a un acuerdo para esa continuidad por un año y otro opcional. "Empieza una nueva página del libro y quiero crecer y resarcirme de la mala termporada del año pasado", asegura en declaraciones a los medios del club el central madrieño, que ha aceptado reducir su salario a la mitad para continuar.

"Estoy muy feliz e ilusionado de seguir en el Real Zaragoza, aprovecho para pedir disculpas a la afición, nadie lo merecía (este descenso), comienza una nueva página del libro en el que vamos a hacer lo posible para volver cuanto antes al fútbol profesional", añade el zaguero, que solo pudo disputar 12 encuentros de Liga y uno de Copa, con un gol al Cádiz en la temporada pasada, y que está trabajando en sesiones dobles en la última etapa de su recuperación para llegar bien al principio de la pretemporada: "Ha sido un año muy duro, probablemente el que más de mi carrera, entiendo las críticas que he podido recibir al ser lesiones muy sucesivas y estoy haciendo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Ahora me toca a mí rendir en el verde y ayudar al zaragocismo", espeta.

"Ha sido fácil llegar a un acuerdo, agradecer al club la predisposición que ha tenido, aun estando yo lesionado queriendo que me quedase y por mi parte no ha habido ninguna duda de que el Zaragoza es un sitio muy bueno para estar"

"Ha sido fácil llegar a un acuerdo, agradecer al club la predisposición que ha tenido, aun estando yo lesionado queriendo que me quedase, y por mi parte no ha habido ninguna duda de que el Zaragoza es un sitio muy bueno para estar, donde quiero crecer y por supuesto resarcirme de la mala temporada del año pasado", asegura el defensa, que a sus 28 años puede ser una garantía en la zaga en Primera RFEF teniendo en cuenta que también puede desenvolverse en la medular, como pivote: "Vine para aportar y no lo pude hacer el año pasado y es la mejor opción seguir".

Tachi, en su presentación en julio pasado. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El futbolista está estos días en la Ciudad Deportiva acelerando la rehabilitación y quemando etapas en vacaciones. "Desde que me operaron hemos ido quemando plazos, creo que la recuperación va genial y aquí estoy, dos semanas desués de acabar la temporada, trabajando ya y estoy seguro de que voy a llegar perfecto para empezar la pretemporada", sentencia con convicción. A esa lesión en la rodilla izquierda, de la que fue operado el 20 de febrero en el Hospital Universitario Quironsalud Zaragoza, le añadió una de cuádriceps en pretemporada y otra en el sóleo a finales de octubre, por lo que se perdió muchos partidos por ser baja.

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"Va a ser una temporada ilusionante seguro. Si todos vamos de la mano, jugadores, club y afición, podemos ser imparables y no solo en Primera RFEF sino de cara a un futuro, esa debe ser la idea a seguir"

Sobre la nueva temporada que va a comenzar, con el exigente reto de subir y devolver al Zaragoza a Segunda, paso previo para su retorno a la élite, Tachi tiene claro que en Primera RFEF "va a ser una temporada ilusionante seguro, faltan muchos compañeros por llegar y será un año de una exigencia máxima a la que vamos a tener que estar acostumbrados. Si todos vamos de la mano, jugadores, club y afición, podemos ser imparables y no solo en Primera RFEF sino de cara a un futuro, esa debe ser la dea a seguir".