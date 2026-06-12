Agridulce estreno de Samed Bazdar en el Mundial: Bosnia cede el empate ante la anfitriona Canadá

Algo más de media hora tuvo Samed Bazdar en el empate de Bosnia ante la anfitriona Canadá en el Toronto Stadium, en un partido en el que los bosnios se adelantaron con un gol de Jovo Lukic en el 21 y los canadienses empataron en el 78 con un tanto del exmallorquinista Larin. Antes salió Bazdar, en el 61, para hacer dupla de ataque con Demirovic y suplir al goleador bosnio. El delantero zaragocista trabajó más en facetas defensivas y apenas intervino en el juego de ataque, aunque sí forzó algunas faltas y un saque de esquina. Canadá acosó a los bosnios y obtuvo el empate, que ya no se movería en el tramo final, donde la selección anfitriona fue mejor que la de Bosnia.

Bazdar es el decimocuarto jugador del Real Zaragoza en participar en la fase final de un Mundial, ya que el anterior había sido el también serbio Ivan Obradovic en 2010, donde también jugó Humberto Suazo con Chile y había estado cedido en el equipo zaragocista por Monterrey en la segunda vuelta de la 09-10. Barbarez no apostó por Bazdar de salida, ya que jugaron Demirovic y Lukic en punta de lanza y el zaragocista se quedó en el banquillo con la estrella Dzeko que no jugaría en todo el partido de estreno en este Mundial para Bosnia.

Canadá no pudo ganar su primer partido de un Mundial disputado en su casa, pero con el empate a un gol cosechado ante Bosnia y Herzegovina se quitó parte del maleficio que le ha acompañado en sus dos anteriores eventos mundialistas, en los que perdió los seis partidos que disputó. El gol canadiense fue obra de Cyle Larin a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años, que juega en el Southampton inglés y militó en el Mallorca, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.

Bazdar se intenta llevar un balón ante un jugador de Canadá. / EFE / Bienvenido Velasco

Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina. Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses. En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.

Ficha técnica

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan (Ali Ahmed, m.61), Stephen Eustáquio (Jonathan Osorio, m.90), Ismaël Koné, Liam Millar (Jacob Shaffelburg, m.61); Jonathan David (Promise David, m.61) y Tani Oluwaseyi (Cyle Larin, m.76).

Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic (Kerim Alajbegovic, m.74), Benjamin Tahirovic, Ivan Basic (Armin Gigovic, m.61), Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic, m.74); Ermedin Demirovic y Jovo Lukic (Samed Bazdar, m.61).

Goles: 0-1, m.21: Jovo Lukic. 1-1, m.79: Cyle Larin.

Árbitro: Facundo Tello (ARG). Amonestó a Alistair Johnston (m.11) y Luc de Fougerolles (m.53), de Canadá, y a Ermedin Demirovic (m.43), Jovo Lukic (m.46) y Nikola Katic (m.92), de Bosnia-Herzegovina.

Noticias relacionadas

Incidencias: Partido correspondiente al Grupo B del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium de Toronto. Primer encuentro de una Copa del Mundo masculina jugado en suelo canadiense. Se realizaron dos pausas de hidratación, una en cada tiempo. El público canadiense respondió con una gran ovación tras el gol del empate de Cyle Larin.