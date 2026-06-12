Anartz Peña, la visión del 'descubridor' del nuevo portero del Real Zaragoza: "No es un portero al uso, tiene muchísima personalidad y es un gato bajo palos"

"A Anartz Peña lo tenía muy seguido en el Deusto, donde ese equipo con él hizo cuatro buenas temporadas y cuando Ibai me pidió un portero que jugara bien con los pies no lo dudé". Así narra Óscar Sampayo, director deportivo del Arenas de Getxo hasta marzo, la llegada del ahora arquero zaragocista en 2024. Fue uno de los primeros fichajes de esa temporada, la del ascenso con Ibai a los mandos aunque justo antes habían incorporado a Iker Galindo, procedente de la Real Sociedad C. Entre ambos se disputaron el arco de un Arenas que ascendería con Ibai como campeón del grupo 2 de Segunda RFEF en la 24-25.

"Cuando Ibai firmó por el Real Zaragoza no me sorprendió que quisiera a Anartz, le gusta mucho y le tiene muchísima fe. No sé en qué rol irá al Zaragoza, pero sí que es un portero que puede aportar mucho a un equipo que juega con el estilo que promueve este entrenador", espeta sobre Peña, que ha firmado por dos temporadas.

Ibai fue la idea clara de Sampayo en aquel Arenas y salió redonda. Quería el entonces recién llegado director deportivo un entrenador y una apuesta diferentes, de mayor juventud y por eso el nuevo técnico fue el elegido y su petición derivó en la llegada de Anartz: "No es un portero al uso, no tiene la presencia en la portería que poseen otros, aunque cuenta con otras virtudes", recalca Sampayo, que ha estado en la gran mayoría de las dos temporadas de Peña en el Arenas, hasta marzo pasado, cuando el cambio de directiva llevó a un relevo en su puesto.

"Es muy atrevido, bajo palos y en las salidas, es valiente y con unos reflejos magníficos. Le he visto hacer paradones en el uno contra uno o en las jugadas de estrategia del rival"

"Posee mucha personalidad, está la situación concreta de su estatura, ya que mide más o menos como yo, 1,75 o 1,76 metros, y eso es un factor que no se puede obviar, pero ha hecho de esa característica una virtud", espeta Sampayo, que enumera todas las cualidades del nuevo arquero zaragocista, nacido en Balmaseda hace 25 años: "Es muy atrevido, bajo palos y en las salidas, es valiente y con unos reflejos magníficos. Le he visto hacer paradones en el uno contra uno o en las jugadas de estrategia del rival. Es un gato bajo palos, tal cual se entiende esa expresión", explica el exdirector deportivo del Arenas, el que apostó por él para que diera el salto a un equipo de Getxo que ahora le ha supuesto el billete hacia el Zaragoza.

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Anartz, en el anuncio de su fichaje por el Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

"No le habré visto cometer errores o equivocarse en más de tres ocasiones en todos esos encuentros. Está muy concentrado siempre y eso en un portero es vital. Además, tiene un día a día de trabajo y comportamiento espectacular"

"Y luego está el juego de pies, tiene más capacidad en el balón que muchos futbolistas que han estado en el Arenas en estos dos años. Es tranquilo, sabe temporizar, domina el pase en largo, en corto, pone el balón donde quiere...". Esa cualidad es fundamental en la apuesta de Ibai, que le dio 10 partidos en aquella temporada por los 24 que tuvo Iker Galindo, mientras que en la pasada campaña, ya en Primera RFEF, ha jugado en 18 en los palos del Arenas y con Ion Erice como técnico. "No le habré visto cometer errores o equivocarse en más de tres ocasiones en total en todos esos encuentros. Está muy concentrado siempre y eso en un portero es vital. Además, tiene un día a día de trabajo y comportamiento espectacular, puede cambiar la idea de un entrenador con su desempeño. Es un gran chico, ojalá pueda demostrar todo su nivel en el Zaragoza", sentencia Sampayo, que por cierto es vecino de Getxo con Ibai.