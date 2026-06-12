Ander anuncia su adiós a Boca, el primer paso para su regreso al Real Zaragoza. "Ha sido un año y medio maravilloso"

Ander Herrera ha hecho oficial, a través de un mensaje en los medios del club, su salida de Boca Juniors tras un año y medio desde que arribó en enero de 2005, donde ha podido cumplir el sueño de vestir esa camiseta y jugar en un equipo, que siempre le apasionó. "Ha sido un año y medio maravilloso. Este club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera", asegura el centrocampista, que rescinde el medio año de contrato que le quedaba tras renovar en diciembre pasado y que cierra su paso por el equipo argentino con 29 partidos, 17 en 2025 y los 12 de lo que va de año, con el sueño de haber disputado la Libertadores, si bien las lesiones le han impedido tener continuidad. Ahora, el terreno para una llegada al Real Zaragoza que se ve como segura queda despejado del todo.

"Hola bosteros, estoy para deciros que el club y yo hemos decidido continuar estra aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida, quiero agradecer mucho la oportunidad que me dio el club para jugar aquí, es uno de los sueños que he tenido durante mi carrera, el haber podido representar a este club y el poder usar estos colores", comienza diciendo un visiblemente emocionado Ander Herrera, que también deseó lo mejor para el Vasco Arruabarrena, aunque en la decisión del entrenador también estuvo una de las razones para su salida de la entidad xeneize.

"Quiero desearle lo mejor al nuevo cuerpo técnico, ya que su éxito será el de todos nosotros, de los que queremos a este club. Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido a gente increíble, he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos el resto de mi vida"

"Quiero agradecer a los dirigentes, que me dieron la oportunidad de jugar en este club, a Román (Riquelme, presidente de la entidad) en particular, quiero desearle lo mejor al nuevo cuerpo técnico, ya que su éxito será el de todos nosotros, de los que queremos a este club. Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido a gente increíble, he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy aconsiderar amigos el resto de mi vida", continúa.

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"Siempre que me necesite ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera. Voy a estar agradecido de por vida de haber podido llevar estos colores"

"Espero venir de seguido a La Bombonera y a Argentina. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera. Voy a estar agradecido de por vida de haber podido llevar estos colores, me llevó una hija nacida en Buenos Aires, que junto a las otras dos hijas y a mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida. Gracias por todo y aguante Boca", cierra.