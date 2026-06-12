Bazdar debuta con Bosnia en un Mundial que va a generar un ingreso extra para el Real Zaragoza

Samed Bazdar, único zaragocista en el Mundial de EEUU, México y Canadá que arrancó ayer, debuta este viernes en la cita mundialista con Bosnia y Herzegovina en un partido en el Toronto Stadium ante Canadá, una de las anfitrionas (21.00 horas). La selección canadiense iniciará la competición con una mezcla de ilusión ante un combinado bosnio que ha sido una de las sorpresas de este torneo, al que acudió tras eliminar en la final de la repesca a Italia. Ambos equipos están con Suiza y Catar conformando el Grupo B.

Bazdar, que lucirá el dorsal 25, no jugó en las eliminatorias de repesca, pero sí en los amistosos recientes y Sergej Barbarez, técnico de Bosnia, le ha dado mucho espacio desde que en noviembre de 2024, a los pocos meses de su llegada al Zaragoza, traspasado por el Partizan, decidiera cambiar la selección de Serbia, con la que ya debutó en un amistoso, por la de Bosnia. Pero algunas fuentes sí especulaban ayer con las posibilidades del zaragocista para estar en punta de lanza en el once ante Canadá, si bien Demirovic y Dzeko parten con ventaja sobre Samed.

La presencia del delantero con Bosnia desde finales de mayo y al menos hasta el 24 de junio, fecha del último partido de los bosnios ante Catar en la primera fase, mientras que el choque con Suiza es el 18, va a suponer un ingreso para el Real Zaragoza en virtud de las compensaciones aprobadas por la FIFA para los clubs que cedan jugadores. El Programa de Ayudas a Clubes para la Copa del Mundo reportará 9.321 euros por cada día que el jugador esté disputando el Mundial. Bazdar, si Bosnia cae en la primera fase, estará casi un mes como mínimo y la cantidad rondará los 300.000 euros, si bien una pequeña parte irá al Jagiellonia, donde ha estado cedido desde enero hasta el 31 de mayo. Si siguiera en el torneo aumentaría esa cifra hasta un máximo de 500.000 con su presencia en la final el 19 de julio

Un factible traspaso

La otra consideración que hace que el Mundial sea básico para Bazdar y el Zaragoza es su traspaso. El futbolista se puede revalorizar en esta cita mundialista y tiene contrato hasta 2029. «Le deseamos que haga el mejor Mundial posible, pero se hizo una gran inversión y debe cumplir con ella. No vamos a regalar a nadie. Si no llega una oferta que sea buena y cumpla con los parámetros, será difícil que cambie de equipo. Además, Ibai quiere contar con él y para nosotros es una garantía deportiva», dijo el lunes Lalo Arantegui sobre un posible traspaso de Bazdar este verano. Lo cierto es que no parece nada probable que el delantero juegue en Primera RFEF y todo apunta a que será vendido.

La opción de compra que se fijó con el Jagiellonia, no ejecutada, estaba en dos millones y tres fue el precio que pagó el Zaragoza por el punta, por lo que los parámetros de esa oferta a aceptar estarían en esas cantidades, para que el club pudiera recuperar si no toda, sí la máxima cantidad posible.

14 mundialistas con el Zaragoza

El estreno de Bazdar con Bosnia eleva a 14 los futbolistas del Zaragoza que han participado en la fase final de un Mundial, una lista en la que están Severino Reija, en 1962 y 1966, donde en Inglaterra le acompañaron otros dos Magníficos, Carlos Lapetra y Marcelino Martínez, para que después llegaran Jorge Valdano, con Argentina en 1982, Juan Señor (1986), Javier Villarroya y Miguel Pardeza (1990), Fernando Cáceres, con Argentina en 1994, el Toro Acuña, con Paraguay en 1998 y 2002, mientras que el combinado guaraní tuvo a Delio Toledo en 2006 y Argentina a Gabi Milito en esa edición y en 2010 estaban Obradovic (Serbia) y Suazo (Chile), si bien este último estuvo cedido en el Zaragoza hasta junio.

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Seis exzaragocistas en esta cita

Mientras en esta cita mundialista hay seis jugadores que han vestido la camiseta del Zaragoza en su carrera: Borja Iglesias (España), Luis Suárez (Colombia), Giuliano (Argentina), Bono (Marruecos), Sanabria (Uruguay) y César Yanis (Panamá). Además, en el banquillo de México está Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza (desde noviembre de 2010 hasta diciembre de 2011), y en el de Portugal Roberto Martínez, que como jugador militó en el filial zaragocista y hasta llegó a disputar un partido con el primer equipo en el final de la 92-93.