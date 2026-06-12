Javier Aguirre, ex del Real Zaragoza, rompe con México una maldición en el Mundial que duraba casi un siglo

El destino quiso que, por primera en la historia de un Mundial de fútbol desde que la FIFA apostara por el formato de partido único, se repitiera un partido inaugural. Fue con el encuentro entre México y Sudáfrica este pasado jueves 11 de junio, justo 16 años después de abrir el Mundial de Sudáfrica en 2010, donde, dicho sea de paso, España ganó su primera estrella gracias a aquel inolvidable gol de Iniesta en los últimos minutos de la prórroga.

Sobre la cita sobrevolaba otro hito. México jamás había ganado en un estreno de la cita mundial en las otras siete ocasiones en que tuvo la ocasión y solo en dos, en 1970 y en aquel 2010, logró sumar un punto. El resto, todo derrotas, muchas de ellas por goleadas. En 1930 contra Francia (4-1), ante Brasil en 1950 (4-0), 1954 (5-0) y 1962 (2-0), frente a Suecia en 1958 (3-0). Y por fin, en el Mundial en el que comparte sede con Canadá y Estados Unidos, logró también romper esa maldición, con un exzaragocista como seleccionador, el vasco Javier Aguirre.

Los goles de Julio Andrés Quiñones muy pronto, en el minuto 9, y Raúl Jiménez, en el 67, llevaron a México a lograr un triunfo inédito que además eleva a 7, tantas como derrotas, los triunfos en el histórico de sus 18 estrenos mundialistas. La victoria le sirve para ponerse líder del grupo A y confirmar su papel de favorita frente a Corea del Sur (también con 3 puntos tras la primera jornada), República Checa y Sudáfrica.

Para acabar esa particular cuadratura del círculo, hace 40 años, en el debut de México en el Mundial de 1986, Aguirre se vio las caras con Hugo Broos, actual técnico de Sudáfrica. En aquel partido, el vasco no terminó el partido tras ser expulsado. La redención está completa.

"Nos faltó jugar un poquito mejor"

Tras el encuentro, Aguirre, que asumió el papel de seleccionador del Tri en 2024, tras una carrera a caballo entre España y México que le llevó también a Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Japón, destacó la actuación de Jiménez, delantero de 35 años del Wolverhampton inglés, que marcó su primer gol en una Copa del Mundo: "Tenía reciente la muerte de su padre y lo sintió mucho. Es un buen muchacho. Dijo que este va a ser su Mundial y estoy muy contento por él, se lo merece".

"Tenía reciente la muerte de su padre y lo sintió mucho. Es un buen muchacho, estoy muy contento por él, se lo merece""

Sin embargo, en declaraciones a Teledeporte, se mostró mucho más crítico con los suyos a los que señaló su "falta de ambición" durante la primera parte. "Nos faltó jugar un poquito mejor en la primera parte, algún golito más, nos relajamos contra 10, pero bien, victoria y portería a cero", apuntó. Pese a todo, ya para la televisión azteca, también resaltó la parte buena, la de la victoria. "No está mal empezar con el pie derecho el debut del Mundial", dijo, aunque echó de menos un tercer gol "con gente fresca", zanjó.

Su paso por Zaragoza

Javier Aguirre mantiene un recuerdo agridulce para la afición del Real Zaragoza. Llegó a un club entonces presidido por Agapito Iglesias en 2010 para afrontar un momento difícil del equipo, en el farolillo rojo de Primera División tras 11 jornadas, y sustituyendo a Jose Aurelio Gay en el banquillo. La llegada del mexicano, un hombre con un indudable carisma y saber estar, supuso un revulsivo para una plantilla que tenía hombres como Víctor Laguardia, Carlos Diogo, Ander Herrera, Ángel Lafita o Gabi.

Javier Aguirre, en un momento del Trofeo Carlos Lapetra del año 2011 / El Periódico de Aragón

Finalmente, el vasco obró el milagro y salvó al equipo de caer al pozo de la Segunda División tras una polémica victoria 1-2 en el último partido ante el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. El partido, que acabó en los tribunales por un supuesto amaño, concluyó con la absolución de los jugadores del Real Zaragoza y del Levante al no demostrarse que cobraran cantidad alguna por adulterar la competición.

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Aguirre logró 38 puntos en 27 partidos y el Real Zaragoza concluyó aquella temporada 2010/11 en decimotercera posición y logrando el objetivo de conseguir la salvación de un equipo deprimido. Su etapa en el club blanquillo terminó el 30 de diciembre del 2011 cuando fue destituido tras una nefasta racha de 9 partidos sin ganar que habían relegado al Zaragoza, de nuevo, al último puesto de la liga. Su puesto lo asumió Manolo Jiménez, que volvería a conseguir la machada salvando de nuevo al equipo de un descenso que volvía a parecer seguro.