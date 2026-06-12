Ibai Gómez y Lalo abren la puerta del Real Zaragoza de par en par a Ander Herrera

La rescisión de contrato de Ander Herrera en Boca Juniors, que se va a hacer oficial en las próximas horas, abría el escenario para un retorno al Real Zaragoza del centrocampista, canterano desde alevines, tal y como anticipó este diario, y tanto Lalo Arantegui como Ibai Gómez abrieron este viernes la puerta de par en par a un retorno que no se pudo dar en 2024 y que ahora tiene muchos condicionantes que lo pueden empujar de forma decisiva.

"Como director deportivo, si tengo un 1% de posibilidades de que Ander esté con nosotros, haré todo lo posible para que esté aquí. Es importante a corto, medio y largo plazo en el club. Pocos jugadores son un ejemplo más grande para que nos ayuden en el corto y largo plazo. No puedo ser más claro en esto, si hay una mínima posibilidad lo voy a hacer", aseguró Lalo sobre el futbolista, que cumplirá en agosto 37 años y que viene de año y medio complicado en Boca Juniors por las lesiones, jugando un total 29 partidos, aunque ha aportado mucho cuando ha jugado.

Lalo: "Es un futbolista diferente en el trato que hay que darle. El lunes hablaba de que lo importante es el ascenso, pero también el cómo lo logremos. Dentro del cómo, la figura de Ander es importante. Él tiene sus tiempos y hay que darle su espacio"

"Es un futbolista diferente en el trato que hay que darle. El lunes hablaba de que lo importante es el ascenso, pero también el cómo lo logremos. Dentro del cómo, la figura de Ander es importante. Él tiene sus tiempos y hay que darle su espacio", añadió Lalo, que no ocultó el fuerte interés en ese regreso. Queda dicho que en 2024 no se dio y Ander, que se marchó del club en 2011, no volvió hace dos años al no sentirse suficientemente valorado y querido en ese retorno para renovar por el Athletic, pero ahora el escenario es muy diferente, por la buena relación con toda la secretaría técnica, en especial con Fran Gracia, y con el míster, con Ibai, con el que coincideron en el Athletic, por no hablar del nivel de un jugador que podría ayudar mucho, también en compromiso y ejemplo, en el camino por subir y retornar a Segunda.

Ibai: "Él siempre cuando estuvimos en el Athletic hablaba de la ilusión de volver a estar aquí. Sé lo que es Ander como zaragozano y zaragocista y creo saber si no todo casi todo de lo que ha podido pasar en estos años. Aparte de lo que podría aportar en el campo, ayudaría mucho con los chicos que suben"

Ibai Gómez no ocultó que esperaba esa pregunta sobre el que fue su compañero en el Athetic y "me la he preparado desde ayer. Tenemos muy buena relación. Cuando las personas toman decisiones, no tenemos toda la información y hay que entender a todos y él siempre cuando estuvimos en el Athletic hablaba de la ilusión de volver a estar aquí. Sé lo que es Ander como zaragozano y zaragocista y creo saber si no todo casi todo de lo que ha podido pasar en estos años. Aparte de lo que podría aportar en el campo, ayudaría mucho con los chicos que suben. ¿Si quiero que venga como cuerpo técnico? Ojalá venga, pero no he hablado con él y si está avanzado digo que no"

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Y aún dio otra explicación más: "Sé que el tema de Ander Herrera es delicado. Es un hombre que le gusta el fútbol y he hablado siempre con él de fútbol. Sé que, algún día, la unión Real Zaragoza con Ander va a pasar. Habrá diversidad de opiniones, pero también digo que nos falta mucho para opinar. Puede aportar muchas cosas todavía a un club como el Real Zaragoza", cerró Ibai.