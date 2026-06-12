Jorge Ortí, exjugador del Real Zaragoza y cuatro años técnico en la Ciudad Deportiva: "Me voy con pena y de una forma que no esperaba, pero siempre estaré dispuesto a volver"

Así que su etapa en el Real Zaragoza toca a su fin…

Espero que sea un hasta luego y no un adiós definitivo.Ha habido muchos movimientos al final de temporada, con el tema del descenso, la dirección de cantera y demás y entre tanto movimiento hemos estado en negociaciones, pero no me cuadraba lo que me ofrecían aunque hemos quedado bien y el futuro deparará.

¿Habló con Garcés, con Lalo, con ambos..?

Tengo buena relación con todos y al final con el que me reuní fue con Javi (Garcés, nuevo director de cantera). He estado todo el año de segundo con él en el División de Honor juvenil, tenemos buena relación y lo conozco desde hace muchos años. Al final no se ha podido llegar a un acuerdo, pero, como he dicho antes, el Zaragoza es el club de mi vida y en el que siempre he querido estar. Lo he hecho durante muchos años como jugador y cuatro como técnico y espero poder volver algún día.

¿Pero por qué no hubo acuerdo?

Había muchas cosas en el aire y puestos que dependían de lo que iba a pasar en el primer equipo. Yo me veía capacitado para coger un equipo más de competición que de formación pero no ha podido ser. Han sido unos años muy bonitos en los que he aprendido un montón y ojalá nuestros caminos se puedan volver a juntar.

"Yo me veía capacitado para coger un equipo más de competición que de formación pero no ha podido ser"

¿Cómo se va?

Bueno, me voy de una manera que no me esperaba. Yo tenía en mi cabeza planificada otra situación, pero a veces las cosas en la vida vienen de otro modo y hay que asumirlo y afrontarlo . Me voy con mucha pena en realidad, porque es el club de mi vida, en el que creo que he aportado bastante y donde todas las personas me han ayudado mucho. Yo creo que he puesto mi granito de arena y he ayudado en todo lo que he podido, así que me voy con pena, sí. Esa es la palabra.

¿Le hubiese gustado coger el relevo de Garcés en el juvenil A?

Nunca lo he pensado. Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a hacer nuestro trabajo, disfrutar un montón con la categoría más chula de toda la etapa de formación y seguir aprendiendo de Javi todos los días.

¿Y ahora qué?

De momento estoy esperando. Sí que es verdad que he tenido contactos con algún club pero me quiero dar margen de unos días o una semana para para ver cómo enfocar también un poco el futuro.

¿Cómo valora el nombramiento de Garcés como director de cantera?

Javi conoce muy bien el club, lleva muchísimos años y creo que es la persona que más conocimiento tiene en cuanto a la estructura y el organigrama del fútbol base. Espero que tenga mucha suerte, que se rodee de gente que le pueda ayudar muy bien y ojalá que los éxitos de del Zaragoza, ya sea tanto primer equipo como fútbol base, sean los éxitos de todos los que somos zaragocistas.

¿Qué es lo más urgente que hay que acometer en la Ciudad Deportiva y la cantera?

En cuanto a infraestructuras, necesidades hay, eso está claro y lo sabe todo el mundo. Pero en realidad lleva mucho tiempo así, o en condiciones muy parecidas desde que yo entré en el club con 10 años. Lo primordial es cuidar la cantera, que es lo que ha dado resultados estos años en cuanto a jugadores , torneos y lo que es el trabajo de cantera. Ahora que el primer equipo ha bajado parece que se va a apostar bastante por la cantera y espero que así siga y que los chavales tengan suerte.

¿Algo así como sacar algo bueno de todo este drama, no?

En el fútbol hay mucha gente que toma decisiones que se escapan un poco de nuestras manos, pero creo que sí se puede sacar algo positivo del descenso y al final se va a tener que apostar por la cantera de verdad. Creo que hay jugadores muy valiosos dentro del club y hay que cuidarlos, darles oportunidades y cariño y tener un poquito de paciencia. Se trata de apostar por una estructura sólida y confiar en ellos porque al final dará frutos. Los jugadores, en su gran mayoría, quieren estar en el Zaragoza y muchos de ellos han tenido ofertas de fuera y no se han ido, lo que dice mucho de ellos.

"Siempre falla alguien, pero no le doy muchas vueltas a estas cosas. Al final, en las buenas está todo el mundo y en las malas los puedes contar con los dedos de una mano, pero en la vida pasa igual. Hay que aprender de ello"

¿De qué se acuerda en su despedida?

Han sido 4 años de técnico y 13 como jugador, desde que entré en Infantiles porque antes no había alevines, y hasta que llegué al primer equpo, donde estuve cinco años. Soy una persona que siempre se quiere quedar con lo positivo y con los momentos buenos, pero es verdad que ha habido muchos malos porque el fútbol tiene más momentos malos que buenos y pierdes más de lo que ganas. Pero aprendes de esos momentos malos, de las lesiones, de las derrotas en partidos importantes y eso hace que disfrutes mucho las victorias.

¿Le ha fallado alguien?

No le doy muchas vueltas a estas cosas. Al final, en las buenas está todo el mundo y en las malas los puedes contar con los dedos de una mano, pero en la vida pasa igual. Hay que aprender de ello, saber quién va a estar siempre y ya está.