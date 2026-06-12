Lalo es optimista con Francho, invita a una salida con Álex Gomes y confía que tener la plantilla casi hecha en el inicio de la pretemporada

A Lalo Arantegui se le preguntó, además de por Ander, sobre su convencimiento con Francho Serrano. El lunes había dejado claro su convicción en encontrar una solución para que el capitán siga, pero este viernes y en la presentación de Ibai aseguró su absoluta fe en que el centrocampista permanezca en el Real Zaragoza, aunque eso exigirá de un esfuerzo por ambas partes por el salario del futbolista, muy elevado para Primera RFEF y con una propuesta que contempla un claro recorte para el próximo año: "El tema de Francho lo veo desde el convencimiento de que se va a quedar. No ha manifestado nada diferente al respecto, sino la voluntad de continuar. Nunca he escuchado nada diferente y ojalá se convierta en un jugador que esté toda la carrera aquí", dijo el director deportivo, que mostró muchas menos esperanzas con Álex Gomes, que apunta de forma clara a su salida y que tiene clubs sobre todo extranjeros muy interesados en él.

"Gomes tiene contrato en vigor (el ejecutado en enero sin hacerle ficha A o el anterior que tenía) y quedan 2 meses de mercado. Contamos con él, llevamos 3 meses intentando una renovación y actualización del contrato, a la altura de otros jugadores de cantera y yo me puse en ello al día siguiente de llegar al club. No hemos estado en la misma sintonía. Buscaremos una solución buena para todos, pero no vamos a regalar a ningún jugador. De momento, la idea es que el primer día de pretemporada se incorpore con un contrato u otro". El actual, con duración hasta 2028, tiene una cláusula de un millón, pero si se mira la ejecución de diciembre pasaría a 10 millones. Las distancias para su renovación son absolutas y la salida aparece como opción clara.

"Me gustaría que para empezar la pretemporada la plantilla estuviera cerrada, pero es imposible. Habrá un porcentaje amplio que empezará ese trabajo el día 1"

Lalo retiteró su deseo de tener un grupo en el vestuario con 22 o 23 futbolistas, porque "queremos dos jugadores por puesto, y alguno polivalente, la idea es una plantilla corta, para dejar la puerta abierta al Aragón. Es imposible, con plantillas de 28 jugadores, dar paso a jugadores de abajo. De los futbolistas con contrato (19 en total ahora), alguno no seguirá. Se incorporarán 8-9 jugadores para tener 2 por puesto", explicó el director deportivo, partidario como siempre de llegar al inicio de la preparación con el grupo muy perfilado: "Por gustarme, me gustaría que para empezar la pretemporada estuviera cerrada, pero es imposible. Habrá un porcentaje amplio de la plantilla que empezará ese trabajo. Faltarán unos detalles, pero gran parte estarán en el día 1 de pretemporada".

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"Este año solo podemos tener un objetivo y debemos ser atrevidos y tener mucha variedad táctica, como Ibai, e ir a por el rival. Estoy seguro de que hemos acertado con él"

Por último, al ejecutivo zaragocista se le preguntó por la apuesta por Ibai, una decisión que él siempre tuvo clara, ya que el entrenador bilbaíno fue el candidato indiscutible desde que se descartó la continuidad de David Navarro en el banquillo ocurriera lo que ocurriera en el final de temporada: "En 20 minutos habéis visto la pasión e intensidad de Ibai Gómez. A nosotros siempre nos ha ido bien con equipos con ritmo alto y pasión en el juego, ya que cuando hemos ido a estilos más defensivos o contemplativos no nos ha ido bien. Este año solo podemos tener un objetivo (el ascenso) y debemos ser atrevidos y tener mucha variedad táctica, como Ibai, e ir a por el rival. Estoy seguro de que hemos acertado con él", sentenció.