El Nástic de Tarragona ya tiene sustituto para Jaume Jardí tras su fichaje por el Real Zaragoza: un antiguo fichaje de Miguel Torrecilla

El mercado de fichajes todavía no está abierto de forma oficial, pero muchos directores deportivos llevan meses trabajando para reforzar sus plantillas de cara al próximo curso. Los responsables de ejecutar los traspasos saben que junio es un mes clave para firmar a aquellos jugadores que acaban contrato a final de mes y abandonarán su entidad. Los clubes de Aragón, que jugarán el año que viene en Primera RFEF, ya se están reforzando de cara al próximo curso.

La SD Huesca de la mano de Javier Sanz está anunciando un incorporación por día; el Teruel apenas cuenta con futbolistas, pero esta semana ha anunciado a su nuevo entrenador y el Real Zaragoza está siendo el principal agitador con cinco incorporaciones oficializadas el pasado lunes. Jaume Jardí fue uno de los primeros fichajes de Lalo Arantegui. El talentoso jugador de banda llega a Zaragoza tras tres años en el Nástic donde ha sido pieza clave para la salvación de este año.

Ante la salida del extremo catalán, que llevaba cerrado por Lalo un par de meses, el conjunto tarraconense se ha movido rápido en el mercado para suplir la baja de Jaume. El Nástic, que anunció esta semana la salida del zaragozano Pablo Álfaro de los banquillos, firmó a Tomeu Nadal como el encargado de reforzar la plantilla del próximo curso. El director deportivo, que colgó los guantes hace menos de dos años, ha cerrado su primer fichaje y se trata de un exjugador del Real Zaragoza.

El Nástic de Tarragona, que cuenta con muchas papeletas de enfrentarse a los tres equipos aragoneses de Primera Federación, ha llegado a un acuerdo para incorporar Eugeni Valderrama para las próximas dos temporadas. El tarraconense fue una apuesta de Miguel Torrecilla que lo firmó en enero de 2022 con Jim en los banquillos. En esos seis meses, el centrocampista debutó con gol de penalti ante el Málaga y jugó 16 encuentros.

En el verano de 2023, tras no entrar en los planes principales del cuerpo técnico para el nuevo proyecto y disputar una temporada entera, el Real Zaragoza y Eugeni Valderrama llegaron a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le quedaba, poniendo fin a su etapa como blanquillo tras año y medio en la capital aragonesa.

La carrera de Eugeni Valderrama

Criado en las categorías inferiores del FC Barcelona, el tarraconeses ha sido un trotamundo del fútbol nacional. El Nástic, donde llegó a debutar en Segunda División, fue su destino tras abandonar la Masía en 2011. Su trayectoria como futbolista le ha llevado a defender los colores del Badalona, Valencia Mestalla, Lorca, Cádiz o Albacete. En Aragón, Eugeni ha jugado tanto en el Real Zaragoza como en la SD Huesca donde consiguió ascender a Primera División.

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El talentoso mediapunta suma más de 130 partidos en Segunda División. Tras abandonar el Real Zaragoza en el verano de 2023, estas tres últimas temporadas ha disputado 120 partidos en la categoría de bronce del fútbol español con la UD Ibiza y, este último, con el Marbella que ha descendido a Segunda Federación.