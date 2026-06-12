Presentación de Ibai Gómez como nuevo entrenador del Real Zaragoza, en directo
El técnico bilbaíno se hace cargo del banquillo zaragocista para el nuevo proyecto en Primera RFEF y firma por una temporada más dos opcionales
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