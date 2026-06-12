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Presentación de Ibai Gómez como nuevo entrenador del Real Zaragoza, en directo

El técnico bilbaíno se hace cargo del banquillo zaragocista para el nuevo proyecto en Primera RFEF y firma por una temporada más dos opcionales

Rueda de prensa de Ibai Gómez, en directo / Real Zaragoza

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El exzaragocista Javier Aguirre rompe con México una maldición que duraba casi un siglo

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Presentación de Ibai Gómez como nuevo entrenador del Real Zaragoza, en directo

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El Nástic de Tarragona ya tiene sustituto para Jaume Jardí tras su fichaje por el Real Zaragoza: un antiguo fichaje de Miguel Torrecilla

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Bazdar debuta con Bosnia en un Mundial que va a generar un ingreso extra para el Real Zaragoza

Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció

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Aitor Uzkudun, la visión más privilegiada sobre Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Es un acierto pleno, un fichajazo, va a dar muchas alegrías al Real Zaragoza"

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Tachi, tras su renovación: "Empiezo una nueva página del libro y quiero resarcirme de la mala temporada"

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