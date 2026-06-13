Una interrogante con el futuro de Juan Sebastián en el Real Zaragoza

Los parámetros contractuales y la condición de canterano de Juan Sebastián, además de su experiencia en Primera RFEF cuando estuvo cedido en la 24-25 en el Alcorcón, encajan para su continuidad en el proyecto zaragocista que encabeza Ibai Gómez, pero sobre la figura del lateral derecho hay una poderosa interrogante en este verano que puede llevar a su salida. No ha tenido Juan Sebastián el rendimiento esperado el curso pasado, como por otra parte la inmensa mayoría de la plantilla, pero por su nivel y condiciones se le pueden abrir vías en la categoría de plata y, con un año solo de contrato, podría dejar el club este verano.

Lalo e Ibai cuentan con Juan Sebastián, pero el Zaragoza no está cerrado en absoluto a su salida, aunque obligaría, lógicamente, a fichar a dos laterales derechos en lugar de a uno que se quiere traer con el rol de titular, lo que también invita a pensar que la puerta para la marcha de Juan Sebastián se puede acabar abriendo de par en par. De momento, la previsión es que empiece la pretemporada el 20 de julio, pero en su situación puede haber cambios y su adiós aumentaría la revolución en una plantilla en la que Lalo ya contó hasta 26 salidas el lunes pasado.

David Vicente y otras vías

El director deportivo ha trabajado en estos meses en diferentes vías en el lateral derecho, aunque la principal ha sido la del canterano David Vicente, para el que no ha habido acuerdo en la duración de su contrato para su regreso y se ha alejado, probablemente, de forma definitiva. Ha tanteado a otros jugadores, además de un intento de renovación de Aguirregabiria sin demasiada convicción por lo bajo de la oferta realizada y el lateral derecho es una de las posiciones más abiertas del equipo en estos momentos, si bien en la plantilla quedan muchos puestos por definir

Juan Sebastián vio ejecutada su opción el verano pasado para renovar por dos años tras un buen curso en el Alcorcón, pese a sufrir una lesión en el menisco izquierdo, de la que se retiró en tiempo récord. Empezó la temporada como titular para Gabi y a buen nivel, pero el entrenador madrileño acabó por apostar por Francho en ese puesto, como había hecho en el tramo final de la 24-25, y la llegada de Sellés le dio todo el protagonismo a Aguirregabiria para que las apariciones de Juan Sebastián fueran disminuyendo, con 24 partidos, 14 de titular en Liga, incluidos los cuatro últimos con Navarro por la lesión de Aguirregabiria. En Copa jugó otras dos citas más, con un gol a la Mutilvera.

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El canterano ingresó en la Ciudad Deportiva en 2014 en edad infantil y llegó a debutar con el primer equipo en la campaña 2023-24, en la que fue titular en la eliminatoria de Copa frente el Atzeneta, el 14 de noviembre, y tuvo minutos en la última jornada contra el Albacete, el 2 de junio. Ya en julio de 2024 salió cedido al Alcorcón, donde la única nota negativa fue una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, de la que fue intervenido en enero de 2025 y se recuperó en solo mes y medio, pero en el cuadro alfarero mostró un gran nivel, con 28 partidos jugados, todos de inicio.