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Jamelli ya habla como jugador del Real Zaragoza: "Me marcaron las finales de Copa y el 6-1 al Real Madrid"

El nuevo jugador blanquillo habla de sus recuerdos como aficionado zaragocista y de sus primeras sensaciones una vez confirmado su regreso

Jamelli, en Torrero

Jamelli, en Torrero / Real Zaragoza

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Rubén Díez, más conocido como Jamelli, ya está en casa. Y no puede estar más contento de su regreso al Real Zaragoza, Eso se desprende de sus primeras declaraciones como nuevo jugador blanquillo, las cuales ha colgado el propio club en un emotivo vídeo grabado en el barrio de Torrero de la capital aragonesa.

"Hacía muchos años que no venía por aquí. Pensar que voy a estar aquí de nuevo, en casa, es un sentimiento bastante especial. Y más en este barrio, que es verdad que yo no soy de aquí, pero sí me he criado mucho por haber jugado tantos años en un club de aquí. Creo que simboliza un poco el trabajo, el haber tenido que buscarme la vida en otros sitios, fuera de mi casa. Es el fruto de todo mi trabajo, de no desistir, de seguir intentándolo. Al final me ha llegado la oportunidad en este momento, con la situación que vivimos con nuestro Zaragoza, pero estoy igual de ilusionado que si me hubiese llegado hace diez años, cuando estaba en el filial", comienza relatando el centrocampista.

Fue cuando era joven cuando le pusieron el apodo que le ha acompañado toda la vida. "Cuando empecé a jugar al fútbol aquí, la persona que se encargaba del campo me sacó ese parecido, un poco por el pelo rubio, que de pequeño lo tenía muy, muy rubio. Coincidía justo con la época en la que Jamelli estaba en el primer equipo del Zaragoza. Fuera de Aragón no, pero siempre que vuelvo aquí, todo el mundo me llama por ese apodo", dice Rubén.

Sobre su vuelta a casa, Jamelli explica lo siguiente: "Es verdad que me fui tarde, con 25 años, pero en mi mente siempre estaba volver a casa, que es donde más feliz he sido toda mi vida. Es una de las cosas que les dije cuando me fui a Castellón. Creo que no se lo acababan de creer, porque en principio era muy pronto todavía para firmar de cara a la próxima temporada. Se quedaron un poco en blanco, sin saber qué decir, también por la situación en la que estaba el Zaragoza en ese momento. Pero, aparte de eso, se alegraron muchísimo. Al final, que tu hijo vuelva a casa después de tantos años es un motivo de muchísima alegría".

Sus recuerdos

El sentimiento zaragocista del futbolista viene de lejos y varios partidos acabaron por marcarle para toda la vida. "Las dos finales de Copa del Rey a las que tuve la suerte de que me llevara mi padre, la de Montjuïc y la del Bernabéu; y el otro partido que quizá más me ha marcado este sentimiento es el 6-1 del Zaragoza contra el Real Madrid. En aquella época, los jugadores que había eran una pasada y ojalá en unos años podamos vivir eso de nuevo", subraya.

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Por último, Jamelli habla sobre el cariño recibido desde que se confirmó su fichaje: "Bi en el mejor de mis sueños podía imaginar que hubiera tantos mensajes positivos y de ánimo. Darles de nuevo las gracias por todo el apoyo. Espero que el año que viene estén con nosotros. Va a ser un año distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí, pero seguro que será bonito. Con su ayuda, que va a ser fundamental, podremos conseguir el objetivo que nos vamos a proponer".

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