Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: "He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol"

¿Cómo se encuentra Luis Carbonell? Finaliza el día 30 ya su vínculo con el Zaragoza, se cierra una etapa.

Me encuentro bastante bien, recuperándome de la rodilla poco a poco, pero con ilusión de las cosas buenas que puedan venir.

Se lesionó en la rodilla izquierda y ahora está con la derecha. ¿Le tienen que operar?

En enero del año pasado en el Ejea me fastidié el cartílago de la rodilla izquierda y los médicos del Zaragoza me decían que tenía que dejar de jugar, después hubo un cambio y un ultimátum y me aseguraban que sí que podía, empecé a hacerlo y me rompí la derecha. De esta no me tienen que operar. Tengo una lesión de cartílago en las dos rodillas, que es bastante jodida porque la mayoría de expertos en trauma me dicen que tengo que dejar el fútbol y ahí estamos, intentando aferrarme a lo poco que queda.

¿Es más una esperanza o una ilusión?

Es ilusión más que nada, todo chico joven y yo aún lo soy tiene ese deseo de jugar y eso es lo último que se pierde. De momento, no tiro la toalla y aún queda un poco de Luis Carbonell para dar algo más de mal sobre el césped.

"Un amigo te dice que vayas a jugar y yo tenía ese mono de fútbol. Me aseguró que era una amistoso y resulta que era un encuentro en La Muela con fichas falsas de Liga en Segunda Regional"

Hace poco se le vio en un partido de Segunda Regional, unas imágenes que llamaron la atención por su peso y por estar jugando estando lesionado y perteneciendo aún al Zaragoza.

Fue un partido en La Muela, el típico que un amigo te dice que vayas a jugar y tenía ese mono de fútbol. Me aseguró que era una amistoso y resulta que era un encuentro con fichas falsas de Liga en Segunda Regional. Llevaba tanto tiempo sin jugar que tenía muchas ganas y al final no fue un amistoso y además se vieron esas fotos.

¿Cuenta con un plan B Luis Carbonell para si tiene que retirarse y esa ilusión por volver no se da?

De momento no he pensado en el plan B porque tengo en mente seguir jugando, un objetivo marcado que es poder llegar a una pretemporada en algún equipo y, si todo va bien y todo responde como tiene que responder, yo creo que jugaré un año más al fútbol, en un equipo en Aragón además.

Carbonell, en la pasada temporada. / REAL ZARAGOZA

Se habló en su caso de la posibilidad de sacarse algún título de entrenador como parte de su futuro.

Lo estuvimos hablando bastante con el Zaragoza, es verdad. Hubo un momento en que veía bastante difícil volver a jugar, muchos médicos me decían que no podía y que no iba a ser posible. El Zaragoza me dio opciones de sacarme esos títiulos, pero me he propuesto a mí mismo y a la gente que me rodea que voy a intentarlo otra vez. Lo he apartado un poco esos títulos y ahora estoy muy centrado en ponerme en forma, en querer intentar darlo todo jugando.

"El mayor culpable de lo que le ha pasado a Luis Carbonell soy yo. Pongo la mano en el fuego a que, si mi cabeza hubiera sido otra, muchas de las cosas que me han sucedido no habrían llegado a pasar"

¿Miró la posibilidad de obtener la invalidez por esa doble lesión de rodilla?

La estuvimos mirando y la tenía medio aceptada ya que lo más seguro por lo que me decían los especialistas es que me la dieran, pero hubo un punto de inflexión. Me reuní con mi nova, mi familia y mis suegros y tomé la decisión de rechazar el obtenerla y me la iba a jugar por volver al fútbol

Al margen de las lesiones, ¿qué cree que le ha fallado en su carrera? Era la mayor joya de la cantera, debutó con el primer equipo en 2020 y desde entonces no ha podido llegar a lo esperado.

Creo que el mayor culpable de lo que le ha pasado a Luis Carbonell soy yo. Pongo la mano en el fuego a que, si mi cabeza hubiera sido otra, muchas de las cosas que me han sucedido no habrían llegado a pasar. De todos los errores se aprende y aún soy muy joven (23 años) y habiendo tropezado tantas veces espero no volver a hacerlo en el mismo sitio y poder demostrar a la gente que ha estado conmigo en este tiempo tan difícil que puedo llegar a lo que yo quiera.

Ha estado 14 años en el Zaragoza, ahora ese tren ya se marchó. ¿Se arrepiente de algo? ¿Quizá de aquella cesión en el Castilla en 2021?

Puede ser que sí me arrepienta de cosas. Era un chaval muy joven que llegó muy arriba demasiado pronto y al final la presión que tenía era muy alta. Como todo jugador que está en la Ciudad Deportiva tantos años su mayor sueño es jugar en el Zaragoza, pero hubo momentos en que ellos tampoco se portaron bien y tuve que tomar decisiones, por ejemplo cuando te llama el Madrid es difícil decirle que no y más cuando el club en el que estás no te quiere valorar como supuestamente debe. De lo del Madrid no me arrepiento, para mí fue una salida acertada y el fallo lo tuve yo, no salió bien por mi culpa, pero me sirvió para madurar, para estar fuera de casa y para mí fue un acierto.

"Los compañeros del filial me decían ‘cabrón, hasta gordo eres el mejor’ y esas pequeñas cosas me daban ánimo. El fútbol ha sido mi vida, lo que más me gusta hacer y por eso estoy tomando una decisión tan arriesgada como es la de rechazar la invalidez"

¿Cómo se ha portado el Real Zaragoza desde que se lesionó con el Ejea en enero del año pasado?

Ha sido un tiempo duro, porque las rodillas no me han dejado coger el ritmo que tenía que coger. He tenido mucha ayuda, el Zaragoza me apoyó y me ayudó mucho. Pude volver a jugar algo en esta última temporada con el Aragón y los compañeros del filial me decían ‘cabrón, hasta gordo eres el mejor’, esas pequeñas cosas me daban ánimo. El fútbol ha sido mi vida, lo que más me gusta hacer y por eso estoy tomando una decisión tan arriesgada que es la de rechazar la invalidez, que sería irme a lo fácil, y jugármela en poder volver a ser futbolista.

¿Ese sobrepeso ha sido un problema de alimentación?

Sí, sin duda lo ha sido, un problema muy grande, ya que cuando no funcionaban las cosas, lo que me saciaba para ahogar mis penas era comer. He pasado momentos muy difíciles, porque lo he tenido todo y he visto como todo lo que tenía poco a poco se iba para abajo. Hay momentos que te dan para hundirte, que no ves la salida, que te sientes solo y al final la alimentación era una válvula de escape, lo que me despejaba la cabeza y sin embargo ha sido lo que más me ha perjudicado de todo. Ahora lo he aprendido, sé lo que hay, estoy trabajando con un nutricionista y con un preparador físico para llegar en las mejores condiciones e intentar sorprender a la gente.

"La alimentación ha sido un problema muy grande, ya que cuando no funcionaban las cosas, lo que me saciaba para ahogar mis penas era comer. He pasado momentos muy difíciles, porque lo he tenido todo y he visto como todo lo que tenía poco a poco se iba para abajo"

¿En cuánto está de peso ahora?

Ahora estoy en 82 kilos y tendría que estar en 72 o 73, me sobran 10. He estado mucho peor, el día de la foto en La Muela hace unas semanas estaba en 90 y ahora en quince días me he quitado unos siete. Estoy bajando y con muchas ganas de seguir hacia delante.

¿Cómo ha vivido el descenso del Real Zaragoza?

Con mucha tristeza, al final es el club en el que me he criado, el de mi vida, el que ha contado conmigo por muchas cosas que hayan podido pasar, por lo que siempre será el equipo de mis amores. Soy zaragocista, nadie merece que este equipo esté en Primera RFEF, aunque es consecuencia de lo que venimos arrastrando muchos años, aunque ahora con la llegada de nuevos directivos, con este proyecto nuevo, el Zaragoza recuperará su sitio y volverá a estar donde se merece.

A Lalo usted lo conoce bien de su anterior etapa en el club…

Ya sabemos lo que es, quién es y cómo trabaja. Es lo que necesitamos en el Zaragoza, un buen tío que sienta los colores y que trabaje bien y sepa lo que supone este club para que le duelan las derrotas como nos duelen a todos los zaragocistas. El deseo con él y con este equipo es que vuelva cuanto antes, en un año a Segunda y si puede ser en dos ya a la éllite.

"Vengo del barrio Oliver, de unas circunstancias de vida difíciles y el Zaragoza me dio muchas oportunidades y cosas buenas para poder salir de ahí y solo puedo tener buenas palabras hacia ese club"

¿Qué le queda de estos 14 años en el Zaragoza?

Me queda mucha gente buena que me he encontrado, que me ha querido ayudar y que ha estado muy pendiente. He sacado amistades muy grandes que espero conservar siempre y para mí el Zaragoza ocupa un cachito de mi corazón en el que he pasado una gran parte de mi vida. Vengo del barrio Oliver, de unas circunstancias de vida difíciles y el Zaragoza me dio muchas oportunidades y cosas buenas para poder salir de ahí y solo puedo tener buenas palabras hacia ese club.