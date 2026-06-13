La operación de regreso de Ander Herrera y los pilares que sujetarán el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui

El hecho, y el hecho siempre es irrefutable, es que el Real Zaragoza ha dado con sus huesos en Primera RFEF. Lo opinable, y lo opinable siempre admite toda la gama de valoraciones, es cuáles fueron las causas por las que el equipo ha llegado hasta este momento tan bajo de la historia. En ese punto es en el que pueden entrar en confrontación visiones diferentes, aunque seguramente la mayoría tendrán zonas de encuentro comunes: por ejemplo, el pobre nivel de la plantilla, la poca salubridad del propio vestuario, las malas elecciones de entrenadores o el dinero despilfarrado por la dirección deportiva tanto en verano como en el mercado de invierno.

Además de esas razones puramente futbolísticas, el Real Zaragoza ha terminado en Primera RFEF como consecuencia de una serie de factores inmateriales que han ido minando la base de su estructura de manera progresiva hasta alejarlo totalmente de sí mismo y de los cimientos sobre los que construyó su historia. La falta de raigambre, de identidad y de competencia para entender el medio han llevado a la SAD a tomar decisiones constantes en la dirección equivocada, a no interpretar bien las causas de los problemas y a imponer soluciones erróneas.

A estas alturas de la historia, algunos de los actores principales de esta película de terror todavía siguen creyendo que el descenso solo ha sido consecuencia de una simple concatenación de desdichados factores deportivos, en el que poco han tenido que ver el proceso de decrepitud continuado del club y el alejamiento de su ADN verdadero.

El Zaragoza de Real Z LLC ha tenido dinero. Mucho más que los anteriores. Y continuará teniéndolo. La capacidad de respuesta del consejo de administración y de la propiedad ante las dificultades económicas ha sido siempre muy contundente. El modo de gastar todo ese capital daría para un master de malas prácticas.

Lalo Arantegui, en una rueda de prensa en el Ibercaja Estadio. / JAIME GALINDO

Eso es un hecho. El Real Zaragoza de Txema Indias tiró a la basura un caudal de dinero enorme, 12,8 millones de euros de límite salarial al final del mercado de invierno. Pero al Zaragoza de Real Z LLC le han faltado muchas otras, que debe recuperar en el corto plazo: una mejor organización deportiva, más profesional y preparada para este momento, un método de trabajo uniforme para todos sus equipos, una mayor fortaleza como club para evitar fugas en masa, una Ciudad Deportiva en unas condiciones mucho mejores, más identidad, más conocimiento del medio, más raigambre.

Gente que entienda dónde está y qué es el Real Zaragoza. Que pueda interpretar lo que sucede a cada instante y pasarlo por el tamiz de la realidad social de la ciudad. En el club ya hubo recientemente una etapa, de 2014 a 2022, en la que los que dirigieron su destino también eran de aquí. El ascenso tampoco llegó.

Pero entonces no había el dinero que hay ahora. Si la actual propiedad consigue armonizar su potencia financiera con otros factores en los que sus déficits son tremendos, el Real Zaragoza dará un paso adelante de modo indudable. Será más sólido, más firme y estará más preparado para el presente y para el futuro. En esa ecuación serán necesarias figuras zaragocistas en distintos niveles de la estructura. Amor por el escudo y voluntad de servir, no de servirse.

Toda la cadena de mando deportiva del club ya cuenta con esos valores. A nivel institucional, la SAD debería incorporarlos también con una figura reconocible en la ciudad. Sobre el césped, además de la continuidad de varios canteranos, Lalo Arantegui abrió la puerta de par en par al regreso de Ander Herrera. A Ibai Gómez también le gustaría contar con él. “Si tengo un 1% de posibilidades de que Ander esté con nosotros, haré todo lo posible para que esté aquí. Es importante a corto, medio y largo plazo”, fueron las palabras del director deportivo para referirse al caso. No habló solo de hoy, sino de mañana y de pasado mañana.

En 2024, el intento de regreso de Ander terminó de la peor de las maneras. Nadie gestionó bien aquellos días, tampoco el jugador. El resultado fue especialmente dañino para la reputación del canterano. El tiempo ha pasado. Como habitualmente ha sucedido en la historia reciente del club aragonés, la pelota está volviendo por donde estuvo con otro de los suyos. El Real Zaragoza quiere sujetar su futuro sobre unos pilares claros: busca identidad, pasión, liderazgo, experiencia y calidad para la plantilla. Lo busca y lo necesita. Ander Herrera ya está en la partida.