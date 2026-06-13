La Segunda se 'rifa' a Rober González tras su buen paso por el Real Zaragoza

Como se esperaba, el futuro de Rober González, que ha estado cedido en el Real Zaragoza por el NEC Nijmegen desde enero, no pasa por el club neerlandés y todo apunta a que saldrá definitivamente de allí para jugar en un equipo de la Segunda División, donde su buen tramo de temporada con el cuadro zaragocista, ya que fue de largo el mejor refuerzo de enero y el que más aportó, hasta la gran esperanza para la salvación, ha hecho que varios quieran ficharle, todos punteros. El Mallorca, recién descendido a la categoría de plata, Las Palmas, que acaba de caer en el playoff y donde ya estuvo el extremeño, por lo que puede ser favorito para ese fichaje, y el Burgos, que rozó jugar la promoción, ya han llamado a la puerta del futbolista, aunque habría algun equipo más.

Rober disputó 15 partidos y 1.1248 minutos desde que llegó a mediados de enero del NEC, siendo fijo y clave en la mediapunta y en la banda derecha para Sellés y para David Navarro y forzó hasta el final su presencia por unas molestias en la planta del pie, una dolorosa fascitis plantar que le hizo ser baja en las tres últimas citas ligueras, cuando el descenso ya parecía tan inevitable como lo acabó siendo. Rober se planteaba su continuidad en el Zaragoza en caso de permanencia, y habría sido factible, pero en el escenario de la Primera RFEF era inviable.

El mediapunta extremeño, por el que el Zaragoza pagó en su cesión en torno a 180.000 euros de los 400.000 de su ficha, va a salir del NEC y probablemente lo haga por un acuerdo de traspaso con el club de la Eredivisie, a coste cero y por el que la entidad neerlandesa se quedaría el 30% de su pase. La otra opción, renovar un año más y salir de nuevo cedido, parece más complicada.

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El NEC pagó al Betis en 2024 tras un año cedido algo más de 1,2 millones por el 60% del pase del futbolista, guardándose la entidad verdiblanca una opción de recompra que no va a ejercer. Rober, salido de la cantera bética, jugó cedido en la 20-21 en la UD Las Palmas, en su temporada más prolífica en cuanto a cifras. Allí marcó 8 goles y repartió 3 asistencias en 30 partidos, números que le valieron para repetir préstamo en Gran Canaria en la segunda vuelta de la 2021-22, campaña que culminó con la disputa del playoff de ascenso. Tras sus primeras apariciones en Primera de la mano del Betis, en la 2022-23 vistió la camiseta del Deportivo Alavés y logró el ascenso vía playoff, siendo importante en el equipo albiazul en el tramo final del curso. Después de fichar por el NEC neerlandés y tener una buena campaña 2023-24, en la que marcó 6 goles y repartió 4 asistencias, fue comprado en el verano de 2024 y a mitad del curso 24-25 salió cedido al Real Racing Club y volvió a jugar, por tercera vez, un playoff de ascenso.