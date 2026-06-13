Qué ha sido de la plantilla del Real Zaragoza que frenó al Real Madrid de Mourinho, pero no pudo evitar el descenso a Segunda

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid ya es oficial. El entrenador portugués regresa al fútbol español una década más tarde y ha firmado un contrato hasta 2029 después de que Florentino Pérez haya pagado 15 millones de euros al Benfica por su claúsula, donde no cumplió el objetivo de clasificarse para Champions League. El técnico de Setúbal tendrá la complicada tarea de enderezar un vestuario completamente roto en enfrentamientos internos como el de Tchouameni con Fede Valverde.

Quien haya acompañado la carrera de Mourinho sabe perfectamente que ya no es el Mou que encendió a todo el fútbol español y se ganó un hueco en el corazón de todo el madridismo por sus constantes polémica con el FC Barcelona de Pep Guardiola. El Real Zaragoza también vivió en primer plano toda la vorágine del Real Madrid de Mourinho con Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos, Pepe, Kaká, Varane o incluso un Casillas que terminó por perder la titularidad en la portería en la temporada 2012-13. Una campaña en la cual se logró evitar el descenso a Segunda División, pero sí frenar a un conjunto blanco, que quedó a 15 puntos del campeón FC Barcelona.

Última visita de Mourinho a La Romareda en 2013 / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Un empate inservible

El Real Zaragoza recibía la visita del Real Madrid en La Romareda a finales de marzo con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de permanencia después de dos años consecutivos salvándose en la última jornada. El conjunto aragonés, dirigido por Manolo Jiménez, sabía de primera mano lo que era ganar a Mourinho ya que lo había logrado hace dos temporadas en el Bernabéu con un inolvidable partido de Ángel Lafita.

Sin embargo, el Zaragoza llegaba a la cita con el Real Madrid sin haber logrado ganar en toda la segunda vuelta. Aún así, el pundonor zaragocista sirvió incluso para mostrar su mejor versión y superar en juego a un rival que jugó con el freno de mano durante gran parte del choque. Rodri Ríos aprovechó un error en el centro del campo del Real Madrid para marcar el primer tanto al contragolpe cuando todavía no se había cumplido el minuto 10 de juego. Antes del descanso, Cristiano Ronaldo se benefició de un rechace para poner un empate que se mantendría hasta el final de los 90 minutos.

Apoño se abraza con Rodri tras el gol / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

La plantilla del descenso del Real Zaragoza a Segunda División no trae ningún buen recuerdo a la afición que ha visto como la situación no hizo nada más que empeorar desde aquella fatídica derrota frente al Atlético de Madrid.

LaLiga, AFE o en activo

En la portería del choque contra el Real Madrid se encontraba Roberto Jiménez, que actualmente trabaja como responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga. El lateral derecho era para Sapunaru, retirado del fútbol en 2025 a los 41 años en el Rapid de Bucarest donde coincidió con Peter Ademo, nuevo fichaje de Lalo Arantegui para la plantilla de Primera RFEF. Mientras, el lateral zurdo lo ocupaba Abraham Minero, que dejó el fútbol profesional en 2022 tras vestir la camiseta del CD Ebro. El canterano del FC Barcelona está trabajando en una iniciativa de formación futbolística en el Reus.

Cristiano Ronaldo conduce el balón durante aquel partido en La Romareda / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

La pareja de centrales estaba formada por Álvaro González y Glenn Loovens. El cántabro se retiró del fútbol hace solamente unos meses después de formar parte del CD Tenerife en Primera RFEF. Por su parte, el defensa holandés, que se enroló en el departamento de captación del Celtic nada más colgar las botas y ahora es representante de futbolistas.

Manolo Jiménez alineó un doble pivote titular contra el Real Madrid de Mourinho con Apoño y Movilla. El centrocampista andaluz está volcado en la carrera futbolística de su hijo Hugo, que está brillando en La Masía siendo uno de los jóvenes más prometedores de la cantera del FC Barcelona. Mientras, Movilla, retirado a los 40 años y campeón de la Copa del Rey de 2004, forma parte de la AFE. La mediapunta la ocupó Rodri Ríos, que sigue en activo a sus 36 años. El soriano ha jugado esta última temporada en el Intercity en Segunda RFEF donde ha marcado cinco goles.

Movilla mueve el balón ante la presión de Higuaín / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

El tridente ofensivo estaba compuesto por Paco Montañés, Edu Oriol y Hélder Postiga. El catalán, otro ex del FC Barcelona, se retiró del fútbol en 2024 para dirigir la academia GO Football Academy, pero volvió a los terrenos de juego en los últimos meses para intentar salvar del descenso a la UE Valls. Por su parte, Montañés ya colgó las botas antes de la pandemia para formarse como entrenador y actualmente es asistente del Juvenil A del CD Roda, club estrechamente ligado al Villarreal.

Por último, Postiga, que visitó Zaragoza hace unos meses para jugar por primera vez el partido de Aspanoa, se retiró en 2017 en el Rio Ave, el club de su ciudad natal Vila do Conde. El delantero portugués nunca se ha desligado del fútbol y ha trabajado como colaborador televisivo, también ha sido vicepresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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Helder Postiga intenta un remate de cabeza ante el Deportivo. / EFE / CEBOLLADA

En un fútbol con tan solo tres sustituciones, Manolo Jiménez sacó al terreno de juego a Romaric, Lucas Wilchez y Víctor Rodríguez. Sin participación en ese partido frente al Real Madrid se quedaron Leo Franco, José Manuel Fernández, José Mari y Henri Bienvenu.