El Venezia pregunta por Álex Gomes, pero no es la vía principal para su salida del Real Zaragoza

El Venezia, que acaba de subir a la Serie A, se ha dirigido en los últimos días al Real Zaragoza para preguntarle por la situación de Álex Gomes y mostrar el interés en su fichaje. El diálogo, adelantado por el periodista italiano Di Marzio y confirmado por este diario, no devino en una oferta formal, sobre todo porque la cantidad que se le hizo llegar a la entidad transalpina estaba fuera de sus previsiones y de momento no contempla hacer una propuesta formal por el defensa de 18 años. Álex Gomes tiene, según ha podido saber este diario, alguna propuesta de un club extranjero más sólida y sería de un equipo que milita en las 5 grandes Ligas europeas (Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y España), aunque no sería en ningún caso español. Todo apunta, de hecho, que el futuro de Álex Gomes está fuera, en el extranjero.

La negociación por el traspaso de Álex Gomes va a acelerarse a finales de este mes de junio y comienzos de julio y, de momento, todos los caminos conducen a una salida. La cifra que desde el Zaragoza se le hizo llegar al Venezia estaría por encima del millón de euros que figura en su cláusula del contrato hasa 2028, con tres prorrogables, que tenía al empezar este curso, con ficha del juvenil, y sería inferior a los 10 que se estableció con la ejecución en diciembre del nuevo contrato con el primer equipo que desde el entorno de Gomes se entiende como no válido porque al futbolista no se le inscribió con ficha A en el mercado de enero.

La situación de Gomes, que en este curso ha jugado en 13 partidos de Liga y dos de Copa y que es internacional sub-18 y ha disputado partidos de clasificación para el Europeo sub-19 del próximo año, solo lleva a un traspaso, porque el acuerdo para su renovación siempre ha estado muy lejano desde que Lalo lo abordó a su llegada a la dirección deportiva en marzo. No hay sintonía en las cifras ni en el rol del defensa y, mientras el director deportivo no tuvo problemas en sellar la continuidad de Pinilla o Terrer o de ejecutar la ampliación de Barrachina, en el caso de Gomes desde hace tiempo las negociación está parada y a todos los efectos rota, de casi imposible vuelta atrás.

Álex Gomes, en un entrenamiento con el Real Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

"Gomes tiene contrato en vigor (el ejecutado en enero sin hacerle ficha A o el anterior que tenía) y quedan 2 meses de mercado. Contamos con él, llevamos 3 meses intentando una renovación y actualización del contrato, a la altura de otros jugadores de cantera y yo me puse en ello al día siguiente de llegar al club. No hemos estado en la misma sintonía. Buscaremos una solución buena para todos, pero no vamos a regalar a ningún jugador. De momento, la idea es que el primer día de pretemporada se incorpore con un contrato u otro", dijo el viernes Lalo, una declaración que solo invita a pensar en una salida.

Noticias relacionadas

El central, de las mayores joyas de la cantera y que cumplió 18 años el pasado 14 de febrero, empezó la temporada en el Aragón con Emilio Larraz, pero Sellés le dio la oportunidad con el primer equipo, alternando el eje de la defensa y también el lateral derecho, mientras que con David Navarro jugó menos, aunque completó la temporada con 15 citas oficiales disputadas, nueve de ellas de titular y 930 minutos. Su futuro está lejos del Real Zaragoza y en principìo lo normal es que no empiece la pretemporada con el primer equipo.