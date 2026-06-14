La despedida más silenciosa tras el descenso del Real Zaragoza: mejor no hablar y pasar página

Dos semanas hace que el Real Zaragoza jugó por ahora el último partido en el fútbol profesional, la derrota ante el Málaga el domingo 31 de mayo, tres desde que su descenso en Las Palmas se conasumó matemáticamente. Este pasado lunes, Lalo hablaba y narraba 26 salidas del primer equipo, una gigantesca y obligada revolución, contando entre ellas las de Jaime Vallejo, que ha estado cedido en el Eldense, y la de Luis Carbonell, que ha jugado, poco, muy poco, en el Aragón y ha estado lesionado, y además ambos sí hablaron en entrevistas en este diario. Así, habría hasta 24 despedidas y tras el trance tan doloroso la inmensa mayoría ha decidido que lo mejor es pasar página y no decir adiós, ni siquiera en las muchas veces repetitivas misivas en redes sociales, que acaban siendo siempre muy similares.

Solo el meta Adrián Rodríguez y el defensa Juan Larios, que regresan a aus equipos matrices, al Deportivo Alavés y al Southampton, con todos los pronunciamientos para volver a irse, sobre todo en el caso del lateral, sí que se dirigieron a la afición zaragocista en redes sociales, en su Instagram, mientras que este diario ha contactado de manera directa o indirecta con el resto de futbolistas, con todos realmente, para testear si querían hablarle al zaragocismo y la inmensa mayoría ha esquivado la situación. Solo Radovanovic, en un largo mensaje cargado de sentimiento, y Sinan Bakis, en una entrevista de subjetivo balance de sus tres años de zaragocista, accedieron a esa posibilidad.

Los demás, hasta 20, Esteban Andrada, Rober, Kenan Kodro, Paul Akouokou, Nikola Cumic, Pablo Insua, Mario Soberón, Toni Moya, Raúl Guti, Carlos Pomares, Jawad El Yamiq, Martín Aguirregabiria, Willy Agada, Mawuli Mensah, Keidi Bare, Dani Gómez, Sebas Moyano, Paulino de la Fuente, Valery Fernández y Tasende, se excusaron para no hacerla en que por ahora no era el momento o en que necesitaban pasar página. Otros, los menos, ni contestaron.

El curso ha sido muy duro para el Zaragoza y para su plantilla, un descenso terrible con un rendimiento indigno de la mayor parte del grupo y, además, no se puede obviar el retraso en el pago de, por el momento, la nómina de mayo, que aún no han cobrado y con la de junio en el horizonte, aunque el mensaje que tienen desde la SAD es que no va a haber problemas en ese sentido. El equipo finalizó la temporada como merecido colista, con 10 jornadas sin ganar que sepultaron cualquier esperanza de salvación que se pudo abrir tras la llegada de David Navarro. El Zaragoza ha estado en posiciones de zona roja en 40 de las 42 jornadas, un descenso de libro, aderezado en esta ocasión con enfados mayúsculos y lícitos de la grada, aunque también con acciones injustificables como el lanzamiento de objetos al bus zaragocista y las pintadas amenazantes que aparecieron en los domicilios de varios de los futbolistas.

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Con ese cóctel, la inmensa mayoría de la plantilla, y queda dicho que el número de salidas ha sido ingente, con una cifra más elevada que nunca, ha optado por cerrar la etapa y guardar silencio. Tiempo hay por delante y seguro que en algunas situaciones y con el paso de las semanas habrá esa reacción o al menos la darán al llegar a sus otros destinos, pero hasta el momento la despedida de un equipo que ha entrado de cabeza en la negra historia del club ha estado presidida por el silencio.