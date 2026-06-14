El gurú Ibai Gómez, Ander Herrera y todos los hombres que vendrán a hacerse un nombre al Real Zaragoza

Además de jugadores con una trayectoria, al estilo de Cristian Álvarez, Zapater, Kagawa, Mikel González o Toquero, y de futbolistas jóvenes con todo por hacer, hambre de comerse el mundo y cualificación (Borja Iglesias, Luis Suárez, Javi Puado o Febas, por ejemplo), Lalo Arantegui se caracterizó por fichar en mercados exóticos o inhabituales en su anterior etapa en el Real Zaragoza.

Papu, Oliver Buff, Verdasca, Grippo, James Igbekeme, Jeison Medina o Andre Pereira son algunos de los ejemplos de cómo el ejecutivo aragonés exploró nuevas fórmulas para buscar rendimiento inmediato pero sobre todo una revalorización futura. No fue lo que mejor le salió en el medio plazo aunque varias de esas apuestas rindieron a buena altura durante momentos interesantes de varias temporadas hasta el punto de llegar a ser piezas apetecibles de mercado. El Real Zaragoza no cerró ninguna operación y, al final, lo que quedó fue lo que quedó. Algunas otras directamente no hubo por donde cogerlas desde el principio.

Con el descenso a Primera RFEF, prácticamente todos los mundos serán mundos por descubrir. No es el caso de Rubén Díez, viejo conocido de la plaza y que regresa hecho a sí mismo a base de tesón y contratos ganados en el campo uno detrás de otro. Sí los de futbolistas como Jaume Jardí, Arnatz Peña, Peter Ademo, Raúl Pereira y muchos de los que vendrán, nombres más desconocidos para el gran público por el propio peso del menor nivel de la categoría.

Peter Ademo, uno de los fichajes de Lalo para esta próxima temporada. / SERVICIO ESPECIAL

Sean quienes sean, que con el tiempo se irán mostrando y todos acabarán catalogados y siendo muy conocidos, sigan en la plantilla los que sigan de entre el ramillete de canteranos que se mantienen en ella, el líder de todos ellos ha de ser Ibai Gómez. Figura reconocible tanto como exjugador, peligroso extremo del Athletic o el Alavés, como en su rol de entrenador, cuya carrera está recién empezando con perspectivas de crecimiento y desarrollo al calor de un buen proyecto como el que va a tener entre manos.

Ibai Gómez ha llegado al Real Zaragoza en el peor momento de su historia. Eso es malo por razones que no hace falta explicar. Y es bueno porque todo lo que tiene por delante es un campo abierto para llenar la vida del club de victorias, tan ausentes últimamente, y de argumentos futbolísticos. Si hay acuerdo, Ander Herrera será uno de ellos aunque ya esté claramente en el ocaso de su carrera. El técnico tendrá que convertir un equipo perdedor en un equipo ganador con los hombres que tendrá a su disposición, que no tendrán mucho nombre, pero que están aquí para algo muy importante: hacérselo.