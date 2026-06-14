El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza

Al regreso de Ander Herrera al Real Zaragoza tras rescindir con Boca Juniors solo queda darle la forma del tiempo, pero salvo giro más que imprevisto, el mediapunta finalizará, como siempre fue su deseo, su carrera como futbolista vistiendo la blanquilla, la del club que desde alevines le vio crecer y que dejó en 2011 para marcharse traspasado al Athletic de Bilbao por 11,2 millones e intentar en 2024 un regreso frustrado que ahora tiene todas las papeletas de darse tras renovar con el Athletic y marcharse en enero de 2025 a Boca, donde las lesiones que ya le acompañaron en su última etapa de rojiblanco no le han abandonado. Hasta 32 partidos se ha perdido por 6 lesiones musculares distintas desde enero de 2025 en el club xeneize, donde en el año pasado disputó un 16% de los minutos, contando ahí también las veces que ha estado en el banquillo, y en 2026 ha subido a casi 25%.

No cabe ni un ápice de duda sobre el potencial futbolístico de Ander, su talento, el poso que ha ganado con el paso del tiempo, la clase que le ha llevado a ser internacional absoluto y vestir las camisetas del Manchester United o el PSG además de las de Boca, el Athletic o el Zaragoza. Los años, además, le han aumentado el repertorio de recursos en el medio, subrayando su inteligencia en el robo y su capacidad defensiva para acompañar el talento y la inteligencia con el balón que venía de serie en su caso.

El reto en este regreso en el Zaragoza es atemperar y reducir la pesadilla en forma de molestias musculares que ha sufrido en estos últimos tiempos. Si eso se produce, el refuerzo sobre el césped, porque en el vestuario y como referencia es sí o sí mayúsculo, será tremendo para el proyecto de ascenso a Primera RFEF.

Nada más aterrizar

Ander llegó a principios de enero de 2025 a Boca y sufrió un desgarro el 23 en el isquio derecho que le hizo perderse seis partidos, 5 de ellos del Apertura, a principios de marzo ante Central Córdoba volvió a caer en el isquio y se perdió solo un partido gracias al parón por fecha FIFA de selecciones para que el 31 de marzo llegara una lesión en el recto femoral ante Newell's en la que ya casi tocó fondo con las lágrimas en el banquillo que dieron la vuelta al mundo.

Sus lágrimas tras lesionarse el 31 de marzo del año pasado, ante Newell's o la caída en el Mundial de Clubes, con un desgarro del que recayó y que fue su lesión más grave en Boca son algunos de los ejemplos

Se recuperó tras perderse las últimas 5 jornadas del Apertura para llegar a tiempo al Mundial de Cubes donde debutó ante el Benfica y solo estuvo 20 minutos en la cancha para sufrir el 17 de junio pasado el desgarro más importante puesto que hubo una recañida el 21 de julio antes de jugar la Copa argentina ante Atlético Tucumán. No volvería hasta el 28 de septiembre, con 12 citas oficiales sin jugar, entre el Mundial de Clubs (2), la Copa (1) y el Clausura (9), un momento donde la posibilidd de la retirada cobró fuerza.

Sin embargo, en la recta final del Clausura su nivel físico respondió y el futbolístico, como siempre, lo hizo para animarse a renovar en diciembre un año más con Boca, con el objetivo de ganar la Libertadores. Empezó el 2026 fuerte y sin molestias hasta el 1 de febrero, donde cayó ante Newell por una lesión en el recto anterior y tres nuevas fechas de baja del Apertura y otra copera, mientras que después de la victoria ante River en el Superclásico, quizá su momento de mayor felicidad xeneize, se lesionó en el isquio izquierdo antes del choque frente a Defensa y Justicia para perderse cuatro duelos, dos del Apertura y dos de la Libertadores, donde acabó jugando en la última jornada, el 29 de mayo pasado, su último encuentro con la elástica de Boca, frente a Universidad Católica. En total, seis dolencias musculares y 32 partuidos fuera por este motivo.

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Entre suplencias y lesiones, en 2025 jugó 637 minutos de 3.960 posibles, el 16.08%, porcentaje que ha subido en este 2026, donde ja ha jugado en 12 de los 24 partidos con Boca, seis de ellos en el once de inicio, con 537 minutos del total de 2.160 (24,86%).

Los porcentajes

Y es que de los 44 partidos que pudo realizar con Boca Juniors el año pasado, entre suplencias, las menos, y lesiones, disputó 17, ocho de ellos de titular para un total de 637 minutos de 3.960 posibles, el 16.08%, porcentaje que ha subido en este 2026, donde ja ha jugado en 12 de los 24 partidos posibles con Boca, seis de ellos en el once de inicio, con 537 minutos del total de 2.160 (24,86%).