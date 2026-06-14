La salida de Kosa rumbo de nuevo al Kosice se debe cerrar esta misma semana

Habló el lunes pasado Lalo Arantegui de 19 jugadores con contrato en el Real Zaragoza tras anunciar hasta 26 salidas en la primera plantilla, pero la número 27 se va a producir en breve, ya que, como adelantó este diario, lo normal es que la cesión de Sebastian Kosa de nuevo al Kosice, donde ha estado a préstamo desde enero, en la Nike Liga, la élite de Eslovaquia, se cierre en los próximos días, en esta semana que comienza. Eso es al menos lo que espera el entorno del jugador eslovaco, que no tiene sitio tampoco en el proyecto en Primera RFEF y que para ese préstamo necesita del acuerdo de ambos clubs.

En la cesión de esta media temporada, el Kosice no se hacía cargo de la totalidad del ficha de enero a junio y tampoco apunta a que vaya a asumir todo el salario anual en el próximo curso, que es ligeramente superior a los 100.000 euros, el mínimo para Segunda, la categoría para la que fue fichado en el verano de 2024. Llegó como una apuesta de futuro procedente del Spartak Trnava de su país y no ha dado el nivel esperado cuando ha jugado, muy poco, con el Zaragoza.

Por eso se decidió su salida al Kosice en enero y allí lo cierto es que el zaguero, que el 13 de septiembre cumplirá 23 años y que fue fichado pagando 250.000 euros por el 50% del pase, como una apuesta de futuro, ha recuperado sensaciones, al menos sobre el césped. Ha sumado 14 partidos, cuatro de la Nike Liga y siete del grupo de descenso (Relegation Round), más tres de Copa, casi siempre en el once. Solo una lesión muscular le dejó fuera tres encuentros. Disputó la final de Copa, cayendo ante el MSK Zilina y quedando subcampeón de este torneo.

En su acuerdo de traspaso en el verano de 2024 también se fijaban otras cantidades por paquetes de encuentros jugados, que obviamente no se darán por ahora, sobre todo si vuelve a salir cedido como va a suceder. El central llegó al Zaragoza ya con una amplia trayectoria en la Nike Liga de Eslovaquia, donde había jugado 119 partidos, a los que sumaba otros 23 en Europa, en la previa de la Conference y en la propia competición, y su presencia en todas las categorías inferiores de la selección eslovaca, en cuyo combinado absoluto debutó en marzo de 2024. Sin embargo, en año y medio en el Zaragoza solo jugó 6 partidos oficiales y 311 minutos, dejando muchas más sombras que luces.