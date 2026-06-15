Ademo, Jardí y el perfil de jugadores para hoy y para mañana que necesita el Real Zaragoza

Lalo Arantegui se sentó en la sala de prensa del Ibercaja Estadio. De azul, elegante como es costumbre. Y fue a lo importante: el director deportivo anunció 26 bajas entre los jugadores que finalizaban contrato, los que quedaban desvinculados por el descenso y los que la SAD había decidido no seguir contando con ellos. Entre todos, solo un puñado de supervivientes de la tragedia deportiva más importante de la historia del Real Zaragoza.

De momento continúan donde estaban Francho, Juan Sebastián, Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Yussif Saidu, Hugo Barrachina, Lucas Terrer y Alex Gomes. Arantegui ha renovado a Tachi por un año. Tras sus cesiones están obligados a regresar por donde se fueron Bazdar, Liso, Pau Sans, Kosa y Hugo Carrillo. Veremos qué acaba sucediendo con cada uno de ellos: habrá ventas, habrá importantes tiras y aflojas y quienes también se quedarán.

En esa misma comparecencia, Lalo confirmó cinco fichajes: el regreso de Rubén Díez, que este año ha militado en el Ceuta en Segunda, más las contrataciones del portero Arnatz Peña (Arenas), del lateral izquierdo Raúl Pereira (Cádiz), del centrocampista Peter Ademo (Sheriff Tiraspol) y del atacante Jaume Jardí (Nástic de Tarragona).

Jaume Jardí celebra un gol con el Nástic de Tarragona. / NÁSTIC DE TARRAGONA

A sus 32 años, 33 en agosto, el regreso de Rubén Díez responde a la necesidad de incorporar calidad en el medio, ADN zaragocista, experiencia, saber estar y control de la escena. Con Peña, el club firma un segundo guardameta con unas condiciones particulares y muy específicas mientras trata de hacerse con los servicios de Diego Fuoli, uno de los grandes objetivos de este verano; con Pereira pretende cubrir el espacio correspondiente al lateral izquierdo ofensivo y tratar de que alcance una mejor versión a los 21 años, mientras que con Jaume Jardí y Peter Ademo, la SAD ha firmado a dos jugadores frontera entre Primera RFEF y Segunda, que igual servían para una y para la otra. Al menos, en teoría. Mucha calidad en el primero y físico, con el segundo.

En su presentación en marzo, Lalo ya adelantó que iba a dirigir su planificación con dos escenarios posibles: la continuidad en Segunda, el más improbable, y el descenso a Primera RFEF, que ha sido finalmente lo que ha sucedido. Como consecuencia de esa incertidumbre inicial, Arantegui trabajó el mercado de futbolistas válidos para los dos contextos.

Ahí hay que encuadrar las llegadas de Jardí, un jugador que ha sobresalido en Primera RFEF con el Nástic de Tarragona y de Ademo, clásica apuesta de Lalo, desconocido y con capacidad de revalorización. Esa es la línea que el director deportivo debe seguir en toda su planificación: no solo fichar jugadores muy específicos para lograr el ascenso desde la Primera RFEF sino firmar hombres que puedan servir de base para el futuro. Otra rueda de prensa para anunciar 26 bajas sería una calamidad. El Real Zaragoza no puede estar destruyéndose y construyéndose constantemente.