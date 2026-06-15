Bebé, exjugador del Real Zaragoza e internacional con Cabo Verde: "Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé"

Cabo Verde-España. Historia pura.

Es un hecho histórico, algo único y que merecimos porque hicimos una clasificación para el Mundial muy interesante. Acabamos en primer lugar y competimos muy bien demostrando que es merecido estar en el Mundial. Estoy muy contento, aunque también triste por otro lado al no haber sido convocado. Es un partido muy especial para mí, que llevo muchos años en España, donde me han cuidado súper bien desde que llegué. Le tengo mucho cariño a este país y parte de mi corazón está ahí por todo lo que me ha dado.

¿Dónde lo verá?

En mi casa con amigos y familia apoyando al máximo a mi selección.

Ha tenido que ser doloroso quedarse fuera en el mejor momento de la historia de la selección de Cabo Verde ¿no?

Sí, la verdad que sí. Llegué en un momento que estábamos haciendo haciendo un equipo para poder ir al Mundial y en la Copa de África fui importante y ahora me quedo un poco triste porque la la mejor parte que era ir al Mundial me la pierdo al no haber sido convocado. Pero no guardo rencor ni nada de eso, simplemente fue un poco triste porque era una oportunidad de poder jugar la mejor competición del mundo.

¿Considera a España favorita para ganar el Mundial?

Sí. España, Francia y Portugal son, para mí, las tres favoritas. Son selecciones muy fuertes y todo el mundo sabe que Cabo Verde va a tener un partido muy difícil y que España va a tener mucha posesión de balón. Sabemos que jugamos ante uno de los mejores equipos del mundo y la favorita, seguramente, para ganar el Mundial pero es un partido y puede pasar de todo.

¿Cree entonces que Cabo Verde puede dar la sorpresa?

Ha habido resultados sorprendentes y, aunque sabemos que va a ser muy difícil, hay que tener fe.

¿Cómo ha visto al Zaragoza desde la distancia?

Le tengo mucho cariño a ese club. Me encantó jugar ahí y le guardo un gran respeto porque me trataron súper bien. Fueron seis meses (temporada 22-23, cedido desde el Rayo Vallecano), que, sinceramente, me supieron a poco. Siempre he querido volver y el segundo año, cuando acababa mi cesión, no me dejaron.

"Fueron seis meses (temporada 22-23, cedido desde el Rayo Vallecano), que, sinceramente, me supieron a poco. Siempre he querido volver y el segundo año, cuando acababa mi cesión, no me dejaron"

¿Se refiere a la 23-24?

Sí, no pude volver al año siguiente porque, aunque el director deportivo me quería, el entrenador que estaba (Julio Velázquez) no, así que me quedé con las ganas de darle un poco más al Zaragoza porque sentía que podía hacerlo y que la ciudad quería que me quedara. De hecho, creo que todavía quiere porque siempre que voy a Zaragoza la gente se acuerda de mí. No sé si habrá posibilidad pero creo que no es tarde para volver. Necesito volver.

¿Le han llamado?

No, de momento no tengo nada. Estoy libre y estoy viendo por dónde voy y analizando qué es lo más favorable o mejor para mí, pero no lo pensaría mucho si surgiera la opción del Zaragoza. Es un sitio al que me gustaría volver para terminar lo que empecé.

Viene de un muy buen año en el Ibiza y también lo fue el anterior.

Jugué muchos partidos, 35, y muchos de ellos como titular. Los números están ahí y me encuentro bien físicamente, pero vamos a ver lo que aparece.

Usted conoce bien la Primera RFEF. ¿Qué consejo le daría al Zaragoza?

El Zaragoza es un equipo muy grande, con una gran afición y una ciudad enorme detrás donde se vive el fútbol. Son favoritos y tienen la obligación de subir rápidamente y, para ello, se debe invertir y contratar jugadores que gusten al club y puedan marcar la diferencia. Esta categoría no es donde se merece estar un equipo con tanta historia.

¿Dónde reside la clave para una adaptación rápida?

El Zaragoza tiene que aprovechar el factor campo porque la gente va siempre al estadio y aprieta. En La Romareda era una locura y a los equipos se les hacía muy difícil sacar puntos, pero ahora están obligados a adaptarse a un campo distinto, más pequeño y en unas condiciones que no son las mejores. También el equipo ha de adaptarse a otro tipo de fútbol para subir sí o sí.

Tiene 35 años y está libre. ¿Cuánto fútbol le queda?

La verdad es que no lo sé. Me siento bien, físicamente estoy muy bien, estoy volviendo a entrenar y a jugar otra vez y las piernas me están dando para más. Siento que puedo jugar y no tengo ningún problema de lesiones, me estoy cuidando bastante y sé que puedo dar mucho al fútbol. Así que voy a seguir disfrutando bastante mientras el cuerpo aguante. Sé lo que puedo dar y lo que estoy dando. Los compañeros y rivales se asombran de cómo estoy físicamente y me siento joven.

¿El objetivo es seguir en España?

No sé, me abro a todo, la verdad, pero todavía estoy esperando. No tengo contrato, estoy esperando a que me hablen los equipos y la dirección deportiva y después analizaré quién me quiere de verdad para seguir adelante.