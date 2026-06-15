Un ex del Real Zaragoza será el director deportivo de uno de los clubes más ruidosos de Europa: "Hay que tener hueco para ocho o diez canteranos"

Portugal se ha llenado en los últimos años de exjugadores del Real Zaragoza que encuentran en Primera y Segunda División un escaparate para continuar su carrera. La presión de la capital aragonesa desaparece por completo en clubes sin tanto mediatismo de la mitad de tabla como es el caso de Larra, que acaba de abandonar el Casa Pia tras tres temporadas en las que ha sido uno de los jugadores más destacados. Mientras tanto, otros llegan a uno de los tres grandes clubes lusos convertidos en estrella como es el caso de Luis Suárez, sustituto de Gyokeres en el Sporting CP, que ha terminado como máximo goleador de la competición y será una insignia de Colombia en el Mundial.

Hay otros jugadores que vistieron hace ya unos cuantos años la camiseta del Real Zaragoza y volvieron a su país natal para continuar su carrera profesional incluso después de colgar las botas. El caso más sonado es el de Hélder Postiga, el último gran delantero zaragocista en Primera División, que regresó a su Vila do Conde natal para vestir por última vez la camiseta del Rio Ave. Después, el ariete formó parte del equipo de comentaristas de RTP y fue vicepresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Cabe recordar que Postiga se estrenó con el partido de Aspanoa en este 2026.

Hélder Postiga celebra un gol en La Romareda contra el Atlético de Madrid / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Otro viejo conocido del Real Zaragoza que va a tener un puesto importante en Portugal es Fernando Meira, que estará al frente de la dirección deportiva de uno de los clubes más ruidosos de toda Europa. El exinternacional por Portugal va a convertirse en el director deportivo del Vitória Sport Clube después de que Rui Rodrigues haya ganado las elecciones por tan solo dos puntos. El presidente, candidato de la lista D, ha sumado 2028 votos por 2026 de su rival, y ya había anunciado durante la campaña electoral su intención de contar con Meira como cabeza visible del proyecto deportivo.

El principal objetivo de Fernando Meira en su nuevo proyecto como director deportivo será promocionar jugadores de la cantera del Vitória SC. "Hay que abrir espacio en la primera plantilla para ocho y diez jugadores de la cantera, que tienen la mística del Vitória SC y la ambición necesaria", confirmó en una entrevista otorgada al periódico ABola.

Fernando Meira, izquierda, posa con Zuculini en su presentación como nuevo jugador del Real Zaragoza / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Un equipo con mucha afición

El Vitória SC, mal conocido como Vitória de Guimaraes, es detrás de FC Porto, Benfica y Sporting el equipo con más aficionados de toda Portugal y crea un ambiente único en todos sus partidos como local en el Afonso Henriques. Los vimaranenses, campeones por sorpresa de la última edición de la Taça da Liga, no han logrado clasificarse para competiciones europeas en la próxima temporada por lo que Fernando Meira tendrá la difícil tarea de formar una plantilla para volver a jugar Conference o Europa League. En la campaña 24-25, el Vitória SC logró clasificarse para los octavos de final de la Conference League y cayó eliminado por el Betis de Manuel Pellegrini.

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La afición del Vitória SC en un partido como local / VITÓRIA SC

El Real Zaragoza fue el último equipo como profesional de Fernando Meira, que llegó a La Romareda en la campaña 2011-12. Tras una primera vuelta en la que ganó protagonismo en el centro de la zaga, el luso, campeón de Alemania con el Stuttgart en 2002, casi no jugó a partir de enero por una lesión en los isquiotibiales que le llevó a recuperarse a su Guimaraes natal. Tras colgar las botas, Meira se convirtió en representante de futbolistas y cuenta con su propia agencia MNM Sports Management.