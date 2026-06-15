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Juan Carlos Beltrán, que fue el primer deseo del Real Zaragoza para entrenar al filial, dirigirá al Lleida en Tercera RFEF

El técnico aragonés, ex del Utebo, buscará el regreso del conjunto catalán a Segunda RFEF la próxima temporada

Juan Carlos Beltrás, antes del partido de Copa entre el Utebo y el Unionistas, en 2024.

Juan Carlos Beltrás, antes del partido de Copa entre el Utebo y el Unionistas, en 2024. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Bruno Palacio

Juan Carlos Beltrán ya tiene destino. El entrenador aragonés dirigirá al Atlétic Lleida la próxima temporada e intentará devolver al equipo catalán, que descendió este curso, a Segunda Federación. Beltrán, por tanto, afronta un nuevo reto en Tercera RFEF, categoría en la que recientemente rechazó un proyecto ofrecido por Lalo Arantegui.

El técnico de Mallén se quedó libre el 30 de diciembre del año pasado tras, junto con el director deportivo Alberto Monsalvo, acordar su salida del Utebo después de 4 años. Bletrán, que clasificó al conjunto aragonés para el playoff de ascenso a Primera RFEF durante tres temporadas consecutivas y lo mantuvo en la zona alta durante toda la primera vuelta de la presente campaña, rechazó la oferta del Real Zaragoza para dirigir al filial en un proyecto muy similar al que ha terminado escogiendo.

El Deportivo Aragón, que todavía no tiene entrenador, descendió de Segunda Federación como colista y tendrá como principal objetivo regresar el próximo curso a la cuarta categoría del fútbol español. Este martes, el Lleida ha hecho oficial la llegada de Juan Carlos Beltrán al Camp d'Esports, a un equipo fundado en 2019 tras las diversas crisis económicas que han acabado ya con varios clubs de una ciudad que ha estado en Primera División.

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En su comunicado en redes sociales, la entidad ilerdense recuerda también el amplio recorrido que tiene en el fútbol aragonés Juan Carlos Beltrán, después de haber pasado, antes de su experiencia más reciente en el Utebo, por otros equipos de la región como la SD Huesca, el Ejea, la UD Barbastro o el Real Zaragoza. Por último, antes de desearle suerte en su nueva etapa y darle la bienvenida al conjunto catalán, el Lleida explica que su apuesta se debe a la "experiencia y trayectoria" que acumula.

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