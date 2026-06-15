El Real Zaragoza no se plantea por ahora romper con la empresa encargada del césped de la Ciudad Deportiva

El Real Zaragoza no tiene intención alguna de rescindir el contrato que mantiene con Royalverd, la empresa encargada, desde hace dos años, del cuidado y gestión del césped de la Ciudad Deportiva y, el curso pasado, del Ibercaja Estadio. Según fuentes consultadas por este diario, el vínculo entre la compañía y el club deportivo seguirá en vigor durante la próxima temporada y, de momento, la SAD no tiene intención alguna de acometer una rescisión a pesar de los problemas surgidos tanto en el césped del estadio modular como en los campos de entrenamiento de las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

En este sentido, el campo 5 (en el que suele ejercitarse el primer equipo) se encuentra, desde hace semanas, sometido a la pertinente transición por el cambio de estación, lo que llevó a la plantilla a entrenar, en los últimos días del curso pasado, en el terreno adyacente. Pero la excesiva dureza de aquel campo había sido criticada a lo largo de la campaña por varios futbolistas, lo que había reavivado la polémica en torno a la posible influencia del estado de los campos en el incremento de lesiones (más de 40 el curso pasado) sufridas por los jugadores zaragocistas.

Según fuentes consultadas por este diario, la medida idónea de dureza establecida por FIFA para la disputa de partidos oficiales está entre 65 y 90 gravities. Por encima de esa cantidad y hasta los 100, el estado es satisfactorio, pero no puede mantenerse en el tiempo para evitar que amenace las piernas de los futbolistas. En el caso de la Ciudad Deportiva, los parámetros habrían sido durante el curso mucho más elevados (hasta 150). Desde sectores internos se achaca este aumento a la gran cantidad de lluvia acumulada en poco tiempo como causa principal. De hecho, el agua es el principal factor, junto a la pisada, que provoca el endurecimiento el suelo, con el consiguiente riesgo físico para el jugador.

Las críticas por una dureza excesiva también alcanzaron, desde algunas voces, al Ibercaja Estadio, si bien los problemas en el estadio modular se refieren, ante todo, a la planimetría, lo que habría llevado a la sociedad La Nueva Romareda a cambiar de proveedor tras una auditoría que habría detectado un defecto de obra.

Será la empresa Green Natur Césped Deportivo la encargada de sustituir el césped del Ibercaja Estadio tras haber sido la que ha ofrecido un precio más bajo en el proceso de licitación lanzado por la sociedad Nueva Romareda, 144.522,22 euros.