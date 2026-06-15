El regreso del canterano Sergio Beltrán 'Ratón' al Real Zaragoza, cada vez más cerca

Una temporada después de su abrupta salida del Real Zaragoza, el canterano Sergio Beltrán, conocido deportivamente como Ratón, está cerca de regresar al club aragonés. Firmó tres años con el Celta de Vigo, donde ha competido esta última campaña en el División de Honor Juvenil, marcando diez goles, y está negociando su rescisión de contrato y el regreso a la Ciudad Deportiva, tal y como adelantó Palmadas al viento y confirmó este diario. La voluntad es clara por ambas partes, pero falta que se desvincule definitivamente del conjunto gallego.

El delantero, en caso de culminar su regreso al Real Zaragoza, jugaría en el Deportivo Aragón buscando el ascenso a Segunda RFEF tras el descenso de esta última campaña, aunque tendría rol de primer equipo en cuanto a entrenamientos. Es decir, una pieza importante, como por ejemplo lo ha sido Lucas Terrer este curso.

La salida de Ratón fue un maremoto en la cantera del Real Zaragoza y una medida drástica del club que ahora, con el regreso de Lalo Arantegui y la dirección de cantera de Javier Garcés se quiere reencauzar, siendo uno de los cambios para potenciar a la Ciudad Deportiva.

Justo antes de la eliminatoria de cuartos de final Copa del Rey juvenil frente al Málaga, en febrero, cuatro canteranos titulares y piezas vitales en el equipo se quedaron fuera de la convocatoria de Javier Garcés, entonces entrenador, para un duelo tan importante, lo que levantó las primeras sospechas. Los hermanos Pablo y Jorge Lambea, Dennis Rufo y el propio Ratón fueron apartados y ya no jugaron más, aunque sí que siguieron entrenando con el equipo con profesionalidad. Pablo Lambea firmó por Osasuna, su hermano Jorge se marchó al Celta con Ratón y Rufo fichó por el filial del Alavés.

Además, también tuvo que ver que los representantes de los cuatro fuese Bahía Internacional, agencia que estuvo vetada de la Ciudad Deportiva tras la salida de Gorka Buil y Samu Borniquel de la cantera rumbo al Barcelona, lo mismo que ojeadores del propio club azulgrana, Real Madrid y Real Betis.

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La oferta de la entidad zaragocista no la aceptaron porque implicaba varios años en el filial, no menos de tres, donde el salario tipo habitual es inferior a los 20.000 euros brutos anuales y el salto al primer equipo se daba por el mínimo salarial en la categoría, por lo que si no hay mejora contractual en ese tiempo el Zaragoza tiene atados a esos futbolistas hasta los 25 años por cifras que les mejoran en muchos otros clubs.