La apuesta con todo del Real Zaragoza por Diego Fuoli y los goles de Jesús de Miguel

A día de hoy, que cuando comience la Liga las cosas no serán exactamente iguales, el Real Zaragoza cuenta en su plantilla con un nutrido grupo de canteranos. Francho Serrano, el capitán, sigue donde estaba. Junto a él Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Barrachina, Lucas Terrer, Pau Sans, Saidu, Juan Sebastián, Alex Gomes y Adrián Liso. El futuro de estos cuatro últimos pende de un hilo de diferente grosor.

Después de su debut en Primera División con el Getafe, con un inicio magnífico y con una trayectoria descendente en rendimiento después, Liso saldrá traspasado este verano. El conflicto abierto con Alex Gomes desde hace meses lo colocan también en la rampa de salida cuando el club dé con el comprador ideal y el jugador también se encuentre cómodo con la elección. Con Juan Sebastián, todas las opciones están abiertas. Hay dudas a su alrededor. Ya veremos qué sucede finalmente con Saidu.

La base sobre la que Lalo Arantegui ha empezado a levantar el Real Zaragoza de Primera RFEF es netamente aragonesa y con genética de la cantera. A ese grupo de jugadores se añadirán otros también procedentes de la Ciudad Deportiva después de la pretemporada y, seguramente, Ander Herrera, zaragocista de cuna pero en otra etapa de su vida deportiva, ya en el ocaso. Con él se busca liderazgo, mando y gotas de calidad en el campo.

Jesús de Miguel, en un entrenamiento del Tenerife. / CD TENERIFE

El director deportivo quiere un equipo que sienta lo que hace y que lo defienda con honor, empezando desde el vestuario, uno de los grandes lastres de la última campaña. A todos ellos, Arantegui quiere unir de manera prioritaria a Diego Fuoli, portero aragonés de 28 años que milita en el Sabadell, con el que está disputando la fase de ascenso a Segunda (en la ida su equipo perdió por 1-0 en Zamora). El Real Zaragoza está dispuesto a pagar traspaso por él para que vuelva a su ciudad tras formarse en la cantera del Villarreal B y hacer una tourne por segundos y terceros escalones del fútbol español en el Sabadell, Almería, San Fernando y Tarazona.

Un caso similar al de Rubén Díez, que ha regresado a su casa después de quedar descartado en su día para el proyecto blanquillo. Por aquellos años, el precio por jugar en el Real Zaragoza estaba muy caro. Con esa base de aragoneses no será suficiente. Hará falta más.

El equipo necesitará fichajes diferenciales en la categoría. En esa línea van las contrataciones de Jaume Jardí y Peter Ademo, o el fuerte interés en la llegada de Jesús de Miguel, delantero que ha brillado en el Tenerife del ascenso con once goles. Los fichajes que quedan por llegar han de ser todos importantes en sus puestos y con capacidad para dejar huella y dominar la categoría por físico y calidad.