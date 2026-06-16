La cesión, la salida más probable en el Real Zaragoza para Adrián Liso: así está la situación

Adrián Liso, que esta temporada ha jugado en Primera División con el Getafe, es el jugador cuya salida está más clara este verano tanto por su caché personal como por la categoría en la que competirá el Real Zaragoza, Primera RFEF, aunque tiene contrato hasta 2029. Sin embargo, pese a que el club blanquillo prefiere un traspaso tras haberlo cedido el pasado curso, el préstamo emerge como la fórmula más probable para el canterano un año más, aunque con opción de compra obligatoria al término de la temporada.

El jugador tiene dos ofertas en firme, una de un club de la Eredivisie, la máxima categoría de Países Bajos, y otra de Bélgica, también de Primera, pero ambas son de cesión con un pago al club aragonés por el préstamo y asumiendo toda la ficha de Liso.

El canterano, que prefiere continuar en España o dar el salto a Italia, también cuenta con fuertes intereses en estas dos Ligas. El Sevilla es el club que más lo quiere y que más está apretando para ficharle, y de hecho ha planteado una cesión, pero tiene el gran condicionante de su delicada situación financiera, ya que tiene el fair play financiero muy sobrepasado y necesita vender jugadores para equilibrarlo. Vargas, que está disputando el Mundial con Suiza, y el nigeriano Ejuke son los jugadores con más cartel, pero la entidad hispalense necesita todavía darles salida para emprender fichajes.

El Levante y el Rayo Vallecano, también de Primera División, también están interesados en Adrián Liso, y también el Mallorca, recién descendido a Segunda, pero Liso no va a jugar en la categoría de plata, mientras que en Italia el Genoa y el Torino están detrás del jugador, lo mismo que el Olympiacos griego.

Sin embargo, aunque Lalo Arantegui fue muy tajante al afirmar que "no vamos a regalar a nadie", sobre todo referido a Bazdar, Liso y Álex Gomes, los clubs interesados se aprovechan de la debilidad de la entidad blanquilla en la negociación, ya que se debe desprender de Liso y está en Primera RFEF.

La oferta del Getafe

La entidad lo ha tasado en 3 millones de euros, que era la misma cifra que ofreció el Getafe hace dos temporadas, poco después de su gran irrupción en el primer equipo. También 3 millones era la opción de compra no obligatoria del club madrileño pero por el 50% de los derechos federativos del jugador, derecho que no ejerció. Sin embargo, tras expirar, ofreció al Real Zaragoza entre 1 millón y 1,5 millones por Liso y por un porcentaje de su pase superior a ese 50%, que el club aragonés rechazó.

El extremo zaragozano empezó deslumbrando en Primera, siendo hasta Pichichi en las primeras jornadas, fue al Mundial sub-20 con España y mantuvo al volver el estatus de titular con Bordalás, pero en la segunda vuelta lo ha perdido, alternando titularidades y suplencias en los últimos partidos en un Getafe ya salvado. Ante el Rayo, en la última jornada, estuvo en el once. Sumó en esta campaña 28 partidos en Primera, 21 de inicio, con tres tantos y una asistencia en 1.712 minutos, unos buenos números teniendo en cuenta que Bordalás lo ha usado más de segundo punta que en la banda y que es debutante en la categoría. Además, disputó tres choques más de Copa, con dos asistencias.

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Su nivel ha ido de más a menos, pero Liso ha demostrado estar preparado para aportar en la élite y el Zaragoza intentará obtener el rédito más elevado posible por el jugador, aunque de momento apunta a que no colmará su deseo de dar salida al jugador en forma de traspaso este verano.