Dani Tasende, el primer descendido con el Real Zaragoza que encuentra nuevo equipo: este es su destino

Dani Tasende es el primer integrante de la infame plantilla de esta pasada campaña que descendió a Primera RFEF que ha encontrado oficialmente acomodo. El lateral izquierdo ha sido anunciado como nuevo jugador del Córdoba, por lo que continuará su carrera en la categoría de plata. Ha firmado por dos temporadas

Tasende firmó por cuatro temporadas hace dos veranos de la mano de Juan Carlos Cordero pese a que tenía un acuerdo con el Tenerife tras salir del Villarreal B, pero no vio clara su llegada a la isla y acabó firmando por el Real Zaragoza, donde ha vivido dos temporadas muy irregulares y, como casi todos los jugadores, por debajo de las expectativas.

El Real Zaragoza tenía una opción para que, con el descenso, Tasende se fuese cedido a la categoría de plata, mismo caso que Francho Serrano, pero Lalo Arantegui anunció en rueda de prensa que la situación con el gallego se había resuelto y que el contrato estaba rescindido, por lo que era libre de fichar por cualquier club.

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Con el Real Zaragoza anotó dos goles, un tiro lejano contra el Racing de Santander y un golazo de falta en Málaga, ambos en su primera campaña. Este curso jugó 31 partidos, pero solo 13 como titular. En la primera parte de la temporada, sobre todo Rubén Sellés confió más en Pomares que en Tasende y, tras el mercado de invierno, Juan Larios fue el titular. De hecho, casi jugó más como extremo en las segundas partes que como lateral.