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Un exzaragocista que solo duró cuatro meses deja de entrenar a su club por diferencias con la directiva

Ha estado a punto de ganar la Liga mexicana

Efraín Juárez persigue a Mesut Özil durante su etapa como jugador del Real Zaragoza.

Efraín Juárez persigue a Mesut Özil durante su etapa como jugador del Real Zaragoza. / Ángel de Castro

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A. B. L.

Un exzaragocista acaba de dejar el banquillo de su club por diferencias con la directiva, según la prensa mexicana, donde estaba entrenando. Como jugador tuvo un paso horrible por el Real Zaragoza, ya que fue pitado por la grada por su pobre nivel y acabó saliendo en el mercado de invierno tras solo cuatro meses de competición y 15 partidos como blanquillo.

Efraín Juárez está labrando una buena carrera como entrenador y estaba dirigiendo al Pumas. "El Club Universidad informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo", anunció su ya exclub.

Y eso que estuvo a punto de vencer el Clausura de la Liga mexicana, pero terminó perdiendo con el Cruz Azul en la final. Sin embargo, la directiva del club quería poder total en los fichajes para el siguiente torneo, algo que no gustó a Juárez, que renunció.

Ahora está libre, aunque en una entrevista ha dejado claro que algún día, cuando se den las circunstancias, le encantaría entrenar al Celtic de Glasgow, que fue su último club antes de recalar en el Real Zaragoza.

Con el club blanquillo firmó en el verano del 2011 avalado por Javier Aguirre, que le trajo de la entidad escocesa a la vez que al extremo Pablo Barrera.

Su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y la afición del Real Zaragoza le pitó en varios encuentros. Y ya la destitución de Aguirre y el fichaje de Manolo Jiménez fue definitivo para que acabase saliendo, aunque estuvo casi tres semanas sin ficha antes de que se sellase su regreso al Celtic de Glasgow. El técnico andaluz decidió darle su ficha a Ivan Obradovic, que se acababa de recuperar del cruzado.

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Y eso que, pese a su nivel, llegó a marcar un gol con el Real Zaragoza. Fue en la cuarta jornada en la derrota por 4-3 frente al Real Betis en el Manuel Ruiz de Lopera al cazar un rebote y anotar a portería vacía. Era el 2-1 momentáneo. Después se puso 4-1 el Betis y recortó distancias Juankar en dos ocasiones, siendo el 4-2 una jugada de Juárez por la derecha.

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