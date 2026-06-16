El exzaragocista Marc Gual ya tiene nuevo equipo y es el sustituto de un jugador que se va al Chelsea y que hizo historia en la Champions

Marc Gual fue uno de los delanteros del Real Zaragoza que peor sabor de boca dejó a la afición blanquilla. Firmado junto a Álvaro Vázquez, era un futbolista que venía de meter 13 goles con el Sevilla Atlético y que tenía una gran proyección, aunque se estancó y desde entonces su carrera no ha sido la que se esperaba de él.

A los seguidores zaragocistas les desesperaba su juego y los aspavientos, aunque años después algunos jugadores que han pasado por el Real Zaragoza han sido más desesperantes. Mismamente, esta campaña. Jugó 29 partidos de Liga en los que firmó seis goles, teniendo su día grande en una victoria en Córdoba por 0-3 en la que marcó un hattrick.

Sin embargo, salió tras un curso muy decepcionante rumbo al Girona, pero en enero lo mandó al Real Madrid Castilla, a Segunda B. Regresó a Segunda con el Alcorcón, donde estuvo dos campañas, y ya emprendió su periplo internacional.

Dnipro ucraniano, Jagiellonia polaco (club donde acaba de estar Samed Bazdar), Legia Varsovia también de Polonia (donde ha vivido sus mejores años) y Rio Ave portugués, donde no ha tenido nada de protagonismo pese a que pagaron 250.000 euros por él.

Y ahora, a sus 30 años, emprende su aventura más lejana, ya que ha fichado por el Kairat Almaty de Kazajistán, donde ha firmado hasta diciembre de 2027, donde va a sustituir a un jugador que se va al Chelsea.

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Dastan Satpaev, delantero del Kairat, fue atado hace ya muchos meses por el club inglés. Tiene 17 años y es una de las joyas europeas, y Marc Gual llega para tratar de cubrir el hueco de un joven jugador que ha logrado 9 goles entre Liga y Champions. De hecho, con 16 años y 331 días, anotó el gol más joven de un futbolista de la Liga de Campeones, así que tiene él el récord y la presión de sustituir a un ídolo local.