Kosa empieza la pretemporada con el Kosice a la espera de cerrar definitivamente su nueva cesión desde el Real Zaragoza

Sebastian Kosa comenzó este martes la pretemporada con el Kosice eslovaco, el club en el que estuvo cedido desde el pasado mes de enero, pese a que todavía tiene contrato con el Real Zaragoza. Dicho acuerdo de cesión termina el próximo 30 de junio, por lo que hasta dicha fecha es futbolista del Kosice, pero en las próximas horas se va a cerrar el acuerdo para la prolongación de dicho préstamo y por lo tanto ya cuenta para el club de su país natal.

De todos modos, aunque está muy encaminado el acuerdo para que siga en Eslovaquia una temporada más, ya que no cuenta para el Real Zaragoza ni con el descenso de categoría, todavía no está cerrado del todo ya que quedan algunos parámetros por concretar, aunque se espera una rápida resolución ya que hay plena voluntad por parte del jugador y de ambas entidades.

El pasado mes de enero, Sebastian Kosa se marchó al Kosice cedido sin opción de compra y compartiendo la ficha del central, muy alta para los parámetros económicos de la Liga eslovaca, y en este mercado también se marchará a préstamo y no rescindido por el mismo motivo, aunque casi con toda seguridad ahora sí que tendrá opción de compra, aunque queda por saber si voluntaria u obligatoria para el Kosice. Y eso que Kosa cobraba algo más que el mínimo de Segunda, algo superior a los 100.000 euros.

El central fue fichado pagando 250.000 euros por el 50% del pase, como una apuesta de futuro, y en el Kosice ha recuperado sensaciones, al menos sobre el césped. Ha sumado 14 partidos, cuatro de la Nike Liga y siete del grupo de descenso (Relegation Round), más tres de Copa, casi siempre en el once. Solo una lesión muscular le dejó fuera tres encuentros. Disputó la final de Copa, cayendo ante el MSK Zilina y quedando subcampeón de este torneo. Pese a ello, el pobre nivel que mostró en el Real Zaragoza le cerró la puerta definitivamente de los planes deportivos, incluso tras el descenso.

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En su acuerdo de traspaso en el verano de 2024 también se fijaban otras cantidades por paquetes de encuentros jugados, que obviamente no se darán por ahora, sobre todo si vuelve a salir cedido como va a suceder. El central llegó al Zaragoza ya con una amplia trayectoria en la Nike Liga de Eslovaquia, donde había jugado 119 partidos, a los que sumaba otros 23 en Europa, en la previa de la Conference y en la propia competición, y su presencia en todas las categorías inferiores de la selección eslovaca, en cuyo combinado absoluto debutó en marzo de 2024. Sin embargo, en año y medio en el Zaragoza solo jugó 6 partidos oficiales y 311 minutos, dejando muchas más sombras que luces.