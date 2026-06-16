Pablo Alfaro, exjugador del Real Zaragoza y salvador del Nástic en Primera RFEF: "Será clave no cogerle asco a la categoría"

Cogió al Nástic en descenso y lo ha dejado en Primera RFEF. Misión cumplida.

No ha sido sencillo, no. La verdad es que han sido tres meses de muchísima intensidad, pero al final conseguimos el objetivo, que era que el Nástic de Tarragona esté en la categoría en la que, como mínimo, debe estar y ahora a iniciar otros nuevos retos.

¿Qué ha sido lo más duro?

Antes de ir ya sabíamos que iba a ser complicado, pues son clubs que tienen mucha entidad detrás, mucha masa social, cierta historia y lógicamente están acostumbrados a pelear por cosas mucho más bonitas que no descender. Pero cuando llegas y ves la confección del vestuario, el tipo de profesionales o el compromiso de algunos que no existe… son situaciones difíciles de manejar y al final tienes que aplicar medicina de urgencias porque es lo único que te puede llevar a la salvación.

De medicina sabe usted bastante.

A veces puedes hacer un tratamiento más conservador y otras hay que tirar de bisturí, porque necesitas llevar al paciente a planta y sacarlo de la uci.

¿Falta de compromiso, dice?

Sí, sí, es cierto. Al final, cuando tienes tan poquito tiempo, una de las misiones del entrenador es observar, preguntar, ver y sobre todo diagnosticar qué es lo que sucede. Y ves que tienes 14 o 15 hombres que sí están dispuestos a competir y a pelear hasta el último instante, pero luego hay otros que tienen lesiones que el cuerpo médico no las encuentra nunca, pero que son molestias que te impiden participar, y gente que está pensando más en sus intereses personales. O cortas de raíz o te vas al hoyo. Yo lo tengo muy claro desde hace ya unos cuantos años.

"Ves que tienes 14 o 15 hombres que sí están dispuestos a competir y a pelear hasta el último instante, pero luego hay otros que tienen lesiones que el cuerpo médico no las encuentra nunca, pero que son molestias que te impiden participar, y gente que está pensando más en sus intereses personales. O cortas de raíz o te vas al hoyo. Yo lo tengo muy claro desde hace ya unos cuantos años"

¿Puso nombres y apellidos?

Alguna vez sí y otras no. Primero lo tiene que saber la propiedad y los responsables y después tú tienes que decidir, que para eso te contratan. Si haces lo mismo que el anterior, lógicamente el resultado va a ser muy parecido.

Por aquí también ha sonado algo de falta de compromiso…

Desgraciadamente, suelen ser males comunes en equipos apurados. En los que luchan por objetivos bonitos seguramente no tendrán ningún lesionado y los jugadores tocados querrán jugar el fin de semana. Porque luchar por algo ilusionante va a sumar a los currículums individuales de cada uno, pero en situaciones delicadas hay gente que se quiere tirar del barco y que piensa más en sus intereses personales. Es así. Este mundo nuestro está inventado ya hace muchos años y hay que saber detectar estas cosas.

¿Le ha costado la relación con algún jugador?

Hay gente que no está dispuesta ni a escuchar, así que es mejor cortar por lo sano, y además es lo más saludable porque mantener relaciones tóxicas no le va bien a nadie.

"Hay gente que no está dispuesta ni a escuchar, así que es mejor cortar por lo sano, y además es lo más saludable porque mantener relaciones tóxicas no le va bien a nadie"

No es el caso, supongo, de Jaume Jardí, nuevo jugador del Real Zaragoza…

No, no, para nada. Ese está fuera de toda duda. De hecho, ha sido todo lo contrario. Es un chico muy comprometido y todo lo contrario a lo que estamos hablando. Desde el primer momento ha tenido muchas ganas de aportar y sumar y, de hecho, en el último partido de Liga, en el que prácticamente no podía participar, lo intentó durante toda la semana, vino convocado y me dijo que sí hacía falta, ahí estaba. Estamos hablando de otro tipo diferente de profesional.

Y buen futbolista.

Es un chico que ya conoce la categoría, ya ha conseguido una ascenso en Ferrol y un hombre que te puede jugar en esa zona de tres cuartos con visión y con llegadas siempre a opciones de gol. Le gusta asociarse, es zurdo cerrado y un muy buen jugador. Me parece una opción muy interesante y más allá de esa calidad futbolística está la humana. El Zaragoza ha hecho un buen fichaje. No es una apuesta o un invento raro. Va al club con más presión que va a haber en toda la Primera RFEF la temporada que viene, pero eso es otro reto en su carrera.

"¿Jardí? Le gusta asociarse, es zurdo cerrado y un muy buen jugador. Me parece una opción muy interesante y más allá de esa calidad futbolística está la humana. El Zaragoza ha hecho un buen fichaje. No es una apuesta o un invento raro"

Once goles y cinco asistencias son números muy buenos.

Y está entrando en ese periodo de madurez aunque todavía sigue siendo muy joven. Yo con él hacía la broma de que todos los goles los metió antes de llegar yo, porque conmigo no metió ninguno, aunque nos dio tres asistencias. Ha sido clave en lograr el objetivo.

Entre Primera RFEF y Segunda B acumula usted ya más de 200 partidos….

Ya le digo que la Primera RFEF no tiene nada que ver con la Segunda B. La Primera RFEF, aunque se denomine fútbol no profesional oficialmente, es fútbol profesional a todos los efectos. Todos los equipos entrenan por las mañanas, ninguno por las tardes como pasaba en Segunda B alguna vez y hay un convenio entre Federación Española y y la AFE, en el cual hay un salario mínimo que creo que es de 25.000 euros al año. El Zaragoza se va a enfrentar a clubs como Cartagena, Real Murcia, Huesca, Hércules, Nástic de Tarragona o Ibiza que han estado en Segunda A y en Primera División.

¿Qué le espera al Zaragoza?

Una categoría muy exigente, muy igualada y dura. Hay muy pocos factores determinantes y decisivos, pues eso vale dinero y en cuanto jugadores destacan ocho o diez partidos seguidos, se van a un club de Primera o de Segunda. Además, hay una serie de filiales que te van a tocar muy potentes y que a lo mejor tienen el mismo presupuesto que tú o o más. Son todo campos homogéneos de césped natural y contextos distintos y el Zaragoza se tiene que hacer a la idea de que va a ser el equipo a batir. El Madrid o el Barça de la categoría.

Hablábamos de su experiencia en la categoría, pero el Zaragoza ha apostado por un técnico sin recorrido en ella, como Ibai Gómez.

Es una apuesta, la verdad que sí. En el Eldense, que es el equipo que este año ha subido sin playoff, su míster es Claudio Barragán, que es conocido y un sesentón ya. El Tenerife, que es el otro equipo que ha subido sin playoff, tiene en el banquillo a Álvaro Cervera, que también es otro sesentón con muchísima trayectoria. Y el Zaragoza está en manos del Lalo, que es aragonés, ya ha trabajado en el club, conoce muy bien el entorno y creo que es una garantía. Así que si su apuesta es Ibai, un míster con menos experiencia, que viene de un ascenso de Segunda RFEF a Primera RFEF y de un cese en el Andorra el año pasado, ahora tiene un reto importante y bonito por delante.

El Zaragoza anuncia una vuelta a los orígenes, con un fútbol ofensivo y asociativo, presión alta, y la recuperación del ADN. ¿En la Primera RFEF hay cabida para muchos estilos o se impone sobre todo alguno de ellos?

Hay cabida para muchos estilos, muchos. Y tiene toda su lógica. Porque el Teruel cuando vayas a jugar a Pinilla, te va a proponer un partido bajo sus circunstancias particulares y en contextos totalmente distintos a los del Murcia en La Condomina o el Hércules en el Rico Pérez. Al final, más allá del estilo y del modelo que está muy bien y sobre todo eso es bonito a la hora de explicarlo y de desarrollarlo, luego te van a exigir competir muy bien y los resultados. Y para estar arriba se necesitan resultados y ganar mucho. Habrá días que se gane con un balón parado, otros podrás ganar con una transición o dos, otros tres transiciones. Esta categoría lo que sí te enseña es que hay muchos estilos y que luego hay facetas del juego en las que no puedes ir solo con el plan A, porque si te lo contrarrestan y no tienes plan B o plan C, vas a sufrir mucho más.

¿Es de los que piensan que hay que aprovechar el drama para acometer esa regeneración urgente tan necesaria?

Descender nunca es bueno, pero te va a obligar a hacer ese ejercicio de humildad. Una de las claves es no cogerle asco a la categoría y que cada entrenamiento y partido no sean un suplicio. Esto sigue siendo fútbol, se va a seguir jugando en el Ibercaja Estadio y se trata de hacer un buen proyecto para ascender cuanto antes.

¿Se llegó a hacer ilusiones con volver al Zaragoza?

Hubo algunos rumores y uno siempre tiene su corazoncito desde que era niño, cuando iba con su abuelo y su padre a ver al Zaragoza y eso no va a cambiar nunca. Así que esté quien esté, desearle lo mejor y ojalá sea un año de disfrute y que el equipo pueda volver al lugar donde estaba.