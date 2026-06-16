El Real Zaragoza presenta a jugadores y familias el nuevo organigrama de cantera y promete un trato más personal
Javi Ros llevará el área de rendimiento y David Navarro la de metodología en una nueva era con plantillas más cortas y una metodología trasversal desde niños y hasta el primer equipo
El Real Zaragoza presentó en un acto privado ante 700 personas entre jugadores, familias, entrenadores y miembros de cuerpos técnicos el nuevo organigrama de la cantera, con Javier Garcés al frente en sustitución de Ramón Lozano, y las líneas maestras de la Ciudad Deportiva, con los cambios que se quieren implantar en la metodología de la entidad.
El director deportivo Lalo Arantegui ejerció de maestro de ceremonias y lideró una presentación rodeado por su adjunto Fran Gracia, el nuevo entrenador del primer equipo Ibai Gómez y Francho Serrano como capitán del primer equipo, Javier Garcés como nuevo director de cantera y el exjugador zaragocista Javier Ros como nuevo director del area de rendimiento. También estuvo el canterano Hugo Pinilla.
En cuanto al organigrama, además de Garcés y Javi Ros, se confirmó que David Navarro dirigirá el área de coordinación y tecnificación, la de metodología recae en José Luis Arjol, Mourad El Kammas, quien ya trabajara en la secretaría de la cantera hasta el 2021 será el máximo responsable de captaciones y Maikel Marcos estará en el área de análisis técnico-táctico.
El acondicionamiento físico lo dirigirán Miki Lampre, que es el preparador físico del primer equipo, junto a Pablo Quílez; la parte médica recae en Adrián Iepure, mientras que se mantienen Pedro Suñén en Fundación y Miki Álvarez en fútbol femenino.
Además, el club ha prometido a jugadores y familias de la cantera "trato más personal con el jugador, plantillas más reducidas, una mayor tecnificación, especialización por posiciones, análisis de vídeo individual y colectivo y la optimización de las capacidades condicionales", ofreciendo una visión transversal. Es decir, que el club quiere la misma metodología y las mismas líneas maestras desde el alevín B, que es el equipo más bajo de la base, hasta el primer equipo.
"El proyecto zaragocista 2026-27 ya es una realidad en toda su estructura. Una base sólida, ambiciosa y de cuidado integral del jugador con el objetivo de que el Real Zaragoza siga desarrollando el talento y nutriendo de futbolistas al primer equipo, que afrontará con máxima ilusión su retorno al fútbol profesional", aseguró la entidad.
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