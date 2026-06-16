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El Real Zaragoza presenta a jugadores y familias el nuevo organigrama de cantera y promete un trato más personal

Javi Ros llevará el área de rendimiento y David Navarro la de metodología en una nueva era con plantillas más cortas y una metodología trasversal desde niños y hasta el primer equipo

Lalo Arantegui, en un momento de la presentación del organigrama de la Ciudad Deportiva, junto a Pinilla, Francho o Ibai Gómez.

Lalo Arantegui, en un momento de la presentación del organigrama de la Ciudad Deportiva, junto a Pinilla, Francho o Ibai Gómez. / Real Zaragoza

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A. Bobed

Zaragoza

El Real Zaragoza presentó en un acto privado ante 700 personas entre jugadores, familias, entrenadores y miembros de cuerpos técnicos el nuevo organigrama de la cantera, con Javier Garcés al frente en sustitución de Ramón Lozano, y las líneas maestras de la Ciudad Deportiva, con los cambios que se quieren implantar en la metodología de la entidad.

El director deportivo Lalo Arantegui ejerció de maestro de ceremonias y lideró una presentación rodeado por su adjunto Fran Gracia, el nuevo entrenador del primer equipo Ibai Gómez y Francho Serrano como capitán del primer equipo, Javier Garcés como nuevo director de cantera y el exjugador zaragocista Javier Ros como nuevo director del area de rendimiento. También estuvo el canterano Hugo Pinilla.

El nuevo organigrama de cantera del Real Zaragoza.

El nuevo organigrama de cantera del Real Zaragoza. / Real Zaragoza

En cuanto al organigrama, además de Garcés y Javi Ros, se confirmó que David Navarro dirigirá el área de coordinación y tecnificación, la de metodología recae en José Luis Arjol, Mourad El Kammas, quien ya trabajara en la secretaría de la cantera hasta el 2021 será el máximo responsable de captaciones y Maikel Marcos estará en el área de análisis técnico-táctico.

El acondicionamiento físico lo dirigirán Miki Lampre, que es el preparador físico del primer equipo, junto a Pablo Quílez; la parte médica recae en Adrián Iepure, mientras que se mantienen Pedro Suñén en Fundación y Miki Álvarez en fútbol femenino.

Además, el club ha prometido a jugadores y familias de la cantera "trato más personal con el jugador, plantillas más reducidas, una mayor tecnificación, especialización por posiciones, análisis de vídeo individual y colectivo y la optimización de las capacidades condicionales", ofreciendo una visión transversal. Es decir, que el club quiere la misma metodología y las mismas líneas maestras desde el alevín B, que es el equipo más bajo de la base, hasta el primer equipo.

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"El proyecto zaragocista 2026-27 ya es una realidad en toda su estructura. Una base sólida, ambiciosa y de cuidado integral del jugador con el objetivo de que el Real Zaragoza siga desarrollando el talento y nutriendo de futbolistas al primer equipo, que afrontará con máxima ilusión su retorno al fútbol profesional", aseguró la entidad.

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