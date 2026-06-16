Un fichaje de Lalo Arantegui en su primera etapa en el Real Zaragoza presume de su amistad con Vozinha, el portero de Cabo Verde: "Qué partidazo, hermano"

Vozinha, el portero de Cabo Verde es el primer gran héroe del Mundial tras lograr frenar a España gracias a sus paradas. El guardameta de más de 40 años vivió su gran noche contra la selección de Luis de la Fuente y permitió con su actuación sumar un histórico punto en el debut de su país en una Copa del Mundo. Josilmar Dias era un completo desconocido para la gran mayoría del mundo del fútbol y, cuando está cerca de colgar las botas, ha ganado una popularidad increíble en menos de 24 horas ya que suma más de 5 millones de seguidores en Instagram.

La organización del Mundial otorgó a Vozinha el premio a mejor jugador del partido tras sus siete intervenciones, alguna de muy alto nivel, que impidieron a Oyarzabal, Ferran y compañía marcar el gol de la victoria de España. A pesar de todo su buen hacer con su selección, la temporada a nivel de clubes del portero no ha sido la mejor de su carrera ya que ha estado alternando titularidades y suplencias en un Chaves que se ha quedado muy lejos del objetivo. Los transmontanos han sumado 45 puntos en Segunda Liga, a más de 14 del tercer puesto que otorgaba el billete para el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol portugués.

Vozinha, portero de Cabo Verde. / SERVICIO ESPECIAL

Antes de centrarse única y exclusivamente en el Mundial con Cabo Verde, con quien suma casi 90 internacionalizaciones, Vozinha ya se despidió del Chaves, con quien tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026. "Quiero expresar mi profunda gratitud al Chaves por la confianza demostrada a lo largo de estos dos años de contrato. Fue un honor representar este gran club, vestir esta camiseta y dar siempre mi mejor versión dentro y fuera del campo. Vuestro apoyo, dedicación y profesionalismo fueron fundamentales para que esta experiencia sea tan especial", escribió el portero de Cabo Verde en una publicación el pasado 1 de junio.

Un mensaje de despedida de su club que se ha hecho completamente viral tras el empate de España con felicitaciones de miles de personas incluyendo al mítico Rivaldo. Sus propios compañeros en el Chaves también han aprovechado la espectacular actuación de Vozinha para presumir de su amistad. "Qué partidazo, hermano", ha escrito Bikoro en su cuenta de Instagram con una foto del guardameta volando hacia atrás para sacar el cabezazo de un futbolista español.

La story de Instagram de Bikoro sobre Vozinha / FEDERICO BIKORO

Un físico poderoso

El centrocampista internacional con Guinea Ecuatorial fue uno de los sorprendentes fichajes de Lalo Arantegui en su primera etapa como director deportivo del Real Zaragoza. Bikoro fue anunciado junto a Mingotes, que acaba de fichar por el Calatayud de Regional Preferente, y Etinof, que no llegó a pasar el reconocimiento médico, en el comienzo de la temporada 2019-20. "Posee un físico poderoso, con una altura de 1,88 metros, se caracteriza por ser un jugador que abarca mucho campo, seguro por alto y con recorrido por el terreno de juego", describió el Real Zaragoza en su web a Bikoro por aquella época.

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Cabe recordar que Bikoro solamente jugó un partido con la camiseta del Real Zaragoza fue de Copa del Rey ante el Socuéllamos con Víctor Fernández como técnico. Bikoro se incorporó al Chaves el pasado mes de noviembre después de pasar varios meses sin equipo tras abandonar la disciplina del Raja de Casablanca. El centrocampista tampoco ha sido una pieza clave en el conjunto portugués donde ha disputado un total de 321 minutos en 10 partidos. Otro ex del Real Zaragoza que coincidió con Vozinha, el portero de Cabo Verde, en el Chaves fue Alberto Soro, actualmente futbolista del Dinamo de Bucarest.