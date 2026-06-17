Tu cara me suena en Primera RFEF: los decenas de exzaragocistas que han competido en la categoría y los que serán rivales esta temporada

En Segunda División el Real Zaragoza se ha enfrentado a muchos exjugadores y excanteranos del club y en Primera RFEF no va a ser menos, ya que se medirá a numerosos futbolistas con pasado blanquillo, bien fuese en el primer equipo o bien en la cantera. Algunos muy conocidos, pero otros incluso pueden llegar a ser toda una sorpresa para los propios aficionados blanquillos.

El Real Zaragoza estará a buen seguro la próxima temporada con los otros dos equipos aragoneses, los catalanes, baleares, valencianos y murcianos. Y está por ver si los riojanos, los madrileños, los andaluces, los vascos o los extremeños también están en ese grupo. Todo dependerá de lo que suceda este fin de semana, cuando se sabrá qué dos equipos suben entre el Zamora y el Sabadell y el Celta Fortuna y la Ponferradina. Por ejemplo, si pierde el Sabadell, irá al grupo zaragocista.

Esta pasada temporada ha habido, solo entre equipos que han disputado el mismo grupo en el que estará el Real Zaragoza, 18 exblanquillos, a los que hay que sumar entrenadores, jugadores que han bajado de Segunda, otros que han subido de Segunda RFEF y caen en el lado zaragocista, otros que han bajado a Segunda RFEF, los que a lo mejor están (como los canteranos que juegan en el Real Madrid Castilla o el Atlético Madrileño) o los que jugaban en el grupo oeste y pueden cambiar de equipo. Un botillo como Dios manda.

Contando a todos, que son más de 30, a día de hoy son muy pocos los que seguro serán rivales blanquillos. Eugeni Valderrama salió del Marbella y está confirmado oficialmente su regreso al Nástic de Tarragona, donde podría volver a coincidir con Dani Rebollo, que acaba contrato, pero el club catalán anunció que está en negociaciones para renovar y parece que así será. También están confirmados el entrenador Natxo González, que ascendió con el Sant Andreu y tiene contrato; y Diego Aznar, delantero de la SD Huesca que jugó en la cantera blanquilla. Y Sergi Enrich está negociando su renovación con los azulgranas.

Rebollo y Jardí, después de un partido con el Nástic. / SERVICIO ESPECIAL

Bebé, que dejó un grato recuerdo en el zaragocismo, termina contrato con el Ibiza y se ha ofrecido al Real Zaragoza para volver. Habrá que ver dónde acaba. En el Juventud de Torremolinos ha jugado esta temporada Gori Gracia, pero aún no ha trascendido su futuro. En el Europa hay doblete de jugadores que jugaron hace poco en el Deportivo Aragón: Alejandro Jay y Óscar Vacas. Ambos se han quedado a una eliminatoria de ascender a Segunda y ahora tendrán que meditar su futuro con el club barcelonés.

Jorge Rastrojo (Algeciras) y Rodri Val (Atlético Sanluqueño) jugaron en la cantera zaragocista y han fichado por el Eldense para Segunda, así que seguro no estarán el curso que viene, pero la Primera RFEF ha sido un escenario de crecimiento ideal para ellos.

Está confirmada la salida de sus respectivos clubs del entrenador Pablo Alfaro y el delantero Marcos Baselga (Nástic de Tarragona), David Vicente (Real Murcia, objeto de deseo zaragocista), Alfredo Ortuño (Cartagena), Usher Lobede (jugó en la cantera, pertenecía al Sanluqueño) y los cinco del Tarazona, que son Delmás, Nieto, Vaquero, Ángel López y Borge. Seguramente alguno firmará por algún rival blanquillo. Y ha subido de Segunda RFEF a Primera RFEF con el Águilas murciano, aunque sin apenas protagonismo, Nico Rodríguez, exportero del filial.

Óscar Vacas celebra un gol de penalti ante el Anguiano con el Deportivo Aragón. / REAL ZARAGOZA

En cuanto a los clubs madrileños hay cuatro futbolistas que, dependiendo de en qué grupo jueguen, serán rivales. Seguro tienen contrato Jano Monserrate y Dani Martínez con el Atlético Madrileño, aunque el segundo podría terminar en la categoría de plata; lo mismo que Jorge Cestero (Real Madrid Castilla). Y en el Alcorcón ha estado Tarsi Aguado, pero termina contrato.

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Tarsi Aguado. / Archivo

Y, dependiendo del mercado, hay otros futbolistas que han jugado en el grupo oeste que también podrían ser adversarios, como por ejemplo Álex Zalaya (Racing de Ferrol), Jaime Sancho (Zamora, que puede subir este fin de semana a Segunda), Ramiro Mayor (Unionistas de Salamanca) o Iván Castillo (Barakaldo). Además, Jorge Lambea fue convocado con el Celta Fortuna pero no llegó a debutar y Mikel Serrano, de Osasuna Promesas, descendió a Segunda RFEF, pero también disputó encuentros en la categoría de bronce.