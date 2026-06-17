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Dos futbolistas aragoneses dejan las canteras de grandes equipos de Primera División: "A por el próximo reto"

Los dos jóvenes jugadores se despiden del RCD Espanyol y el Valencia CF, respectivamente

Álex Gómez, con la camiseta del Valencia, y David Santiago, con la del Espanyol.

Álex Gómez, con la camiseta del Valencia, y David Santiago, con la del Espanyol. / Servicio especial

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Luis Alloza

Cada vez es más habitual ver el despegue de talento aragonés hacia otras regiones y otros conjuntos del territorio nacional con mayor capacidad para catapultarlo hacia la élite que lo que hay en la región. Cada año son varios los casos de grandes entidades que pescan en la Comunidad Autónoma a jóvenes futbolistas que despuntan en sus clubs de origen.

Este lunes fueron dos promesas del fútbol aragonés las que dijeron adiós a sus respectivos equipos tras el final de temporada. Por un lado, David Santiago anunció su salida del RCD Espanyol y dedicó unas palabras al cuadro perico en sus redes sociales. "Después de 5 años ha llegado el momento de despedirme de este gran club, el cual me lo ha dado todo", dijo. Por su parte, el club catalán, hizo oficial la salida de Santiago tras 5 temporadas desde que llegó procedente del Real Zaragoza.

El deportista, que ha estado este año cedido en el Vilassar de Mar, en el grupo catalán de Tercera RFEF, quiso agradecer a todas las personas que le han acompañado en este camino y aseguró estar agradecido con la oportunidad brindada. "Tan solo tengo buenas palabras, ya que me han hecho ser la persona que soy, hoy en día, vine siendo un niño y me voy como una persona con unos valores y un sentimiento perico que nunca se olvidarán.", afirmó.

Por otro lado, el aún más joven Álex Gómez, cadete de segundo año, se marcha del Valencia CF. El conjunto che fichó a Gómez en el CD Oliver el año pasado tras su destacada actuación con la selección aragonesa en el Campeonato de España sub-14.

El futbolista también dedicó unas palabras en sus redes sociales al conjunto valenciano y se despidió de esta aventura de varios meses. "Ha llegado el momento de despedirme de esta increíble aventura. Han sido años llenos de aprendizaje, sacrificio, esfuerzo y crecimiento. Una etapa en la que he aprendido a valorar tanto los buenos momentos como aquellos que no fueron tan fáciles. Vivir lejos de casa y competir cada día para ser mejor futbolista y mejor estudiante me ha hecho crecer no solo como deportista, sino también como persona".

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De igual manera, quiso acordarse tanto de entrenadores como de compañeros que han estado a su lado durante este tiempo. "Me llevo amistades, experiencias y recuerdos que guardaré para siempre. Más que un equipo, me llevo una familia. Hoy cierro una etapa, pero también abro una nueva llena de ilusión y ganas de seguir creciendo. Mi sueño sigue intacto. ¡¡Amunt Valencia!! A por el próximo reto".

Comunicado de Álex Gómez en su cuenta de instagram.

Comunicado de Álex Gómez en su cuenta de instagram. / @20alexgg20

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