Gabi vuelve al Atlético de Madrid como entrenador ayudante de Simeone tras su destitución en el Real Zaragoza

Gabi Fernández, meses después de su destitución como entrenador del Real Zaragoza y de ser uno de los artífices del descenso a Primera RFEF, regresa al Atlético de Madrid y va a ser el técnico ayudante de Diego Pablo Simeone tras la salida del que durante ocho años ha sido su segundo, Nelson Vivas. Es su primer empleo desde que fuese despedido de la entidad blanquilla.

Según adelantó el diario Marca, el capitán colchonero, que dejó el club en 2018, vuelve a la entidad rojiblanca. Simeone llegó al banquillo del Atlético de Madrid en 2011 y durante siete años fue el técnico de Gabi y el exzaragocista era su prolongación sobre el césped y un futbolista capital en el estilo del Cholo. Ahora ese binomio se repetirá pero desde el banquillo.

La trayectoria de Gabi como primer entrenador no ha tenido el éxito que esperaba. Se formó en el Juvenil A y en el Atlético Madrileño (como mano derecha de Luis García Tevenet), pero su primera experiencia como técnico titular fue en el Getafe B, donde logró clasificar al equipo para el playoff de ascenso a Primera RFEF.

En la primavera del 2025, el Real Zaragoza le firmó para sustituir a Miguel Ángel Ramírez y a cambio de la cesión de Adrián Liso para la pasada campaña con opción de compra voluntaria de 3 millones de euros por la mitad del pase, opción que no ha ejercido.

Logró el primer objetivo, aunque sufriendo y sin grandes números, que era la salvación en la categoría de plata, pero el comienzo de la temporada 25-26 fue un desastre sin paliativos. Solo una victoria con él en el banquillo (en Mendizorroza ante el Mirandés), solo dos jornadas fuera del descenso, tres empates y cinco derrotas. Tan cierto es que no había plantilla para mucho más por una muy deficiente planificación deportiva de Txema Indias como que Gabi no le sacó nada de rendimiento al equipo.

Sin embargo, de la mano de Simeone podrá seguir aprendiendo, vivir algo más alejado del foco mediático pese a la entidad del club y su forma de entrenar es a imagen y semejanza de la del técnico argentino, el que más le dirigió en su carrera y el entrenador que mayor nivel deportivo le exprimió al excentrocampista.

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Será el segundo integrante de la plantilla del Real Zaragoza del descenso que encuentra acomodo. El primero fue este mismo martes, Dani Tasende, que firmó dos temporadas con el Córdoba, y ahora el segundo es Gabi. Ni Txema Indias ni ningún jugador de los que ha acabado contrato, salvo el lateral coruñés, tienen nuevo equipo de momento. A ellos hay que suma a Kosa, que continuará en el Kosice a falta de los últimos flecos, pero jamás contó para el club aragonés.