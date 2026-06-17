Jaume Jardí, Raúl Pereira y Anartz Peña pasan las pruebas médicas y este jueves serán presentados

El turno de presentaciones se abrirá este jueves en el Real Zaragoza con una ración triple, ya que el club tiene previsto que el extremo Jaume Jardí, el lateral zurdo Raúl Pereira y el meta Anartz Peña digan sus primeras palabras ante los medios de comunicación, aunque ya hablaron a los canales del club, este mediodía, a las 12.00 horas, en el Ibercaja Estadio. Son tres de los primeros cinco fichajes anunciados hace diez días por Lalo Arantegui.

El extremo Jaume Jardí, en la prueba de esfuerzo. / REAL ZARAGOZA

Los tres pasaron ayer el reconocimiento médico en las instalaciones del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza junto a los servicios médicos del Real Zaragoza, aunque por el centro hospitalario también se pasaron el director deportivo, Lalo Arantegui, el entrenador, Ibai Gómez, y sus ayudantes, Íñigo Larriqueta, Larri , y David Vinatea, puesto que posaron los nuevos jugadores a la salida de esos exámenes.

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Raúl Pereira, durante las pruebas. / REAL ZARAGOZA

Jaume Jardí, libre tras acabar contrato en el Nástic, ha firmado por tres años, y por cuatro lo ha hecho Raúl Pereira, con un acuerdo a coste cero con el Cádiz, que se reserva una parte del pase, mientras que Anartz Peña llega libre tras acabar contrato en el Arenas de Getxo, donde coincidió con Ibai Gómez y sus ayudantes. De hecho, el meta vasco es una petición expresa del técnico. Tras estas tres presentanciones quedarán otras dos más por realizar, las del centrocampista nigeriano Peter Ademo, también fichado por 4 años desde el Sheriff Tiraspol moldavo, y del medio zaragozano Rubén Díez, que ha rubricado un vínculo por dos años y otro opcional tras acabar su etapa en el Ceuta.