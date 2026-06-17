Nueva exótica aventura para un exentrenador del Real Zaragoza: "Han pasado 20 años"

Sigue siendo el entrenador que más cerca ha estado de devolver al Real Zaragoza a Primera División, aunque paradójicamente nunca ha ejercido en España más que con el club blanquillo, sin recibir la llamada de ningún club, ni de la categoría de plata ni de otras.

Ranko Popovic estuvo a punto de hacer historia en la temporada 14-15. Tras llegar en noviembre en sustitución de Víctor Muñoz, tras perder 2-0 contra el Numancia, logró el objetivo de meter al Real Zaragoza en el playoff de ascenso, donde le dio la vuelta a la primera eliminatoria venciendo 1-4 al Girona en Montilivi, que era el gran favorito para subir, pero cayendo a falta de solo unos minutos en Las Palmas. A la siguiente temporada, en diciembre, fue destituido.

Desde entonces ha vivido muchas experiencias y en muchos países distintos. Burinam United (Tailandia), Pune City (India), St. Pölten (Austria), Machida Zelvia (Japón), Vojvodina (Serbia), Kashima Atlers (Japón) y ahora regresa al país nipón para dirigir al Kyoto Sanga FC de la máxima categoría.

"Hola a todos los miembros de la familia del Kyoto Sanga FC. Soy Popovic. Han pasado 20 años desde que llegué a Japón. Me llena de alegría poder trabajar para un club tan histórico y maravilloso como el Kyoto Sanga FC. Un nuevo capítulo de la historia está a punto de escribirse. Quiero dar lo mejor de mí y compartir muchas victorias y alegrías con todos. ¡Construyamos juntos una historia maravillosa a partir de ahora! Tengo muchas ganas de conoceros a todos", dijo en sus primeras palabras como técnico del equipo nipón.

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Su equipo marcha octavo de diez en el grupo B de la J League y tiene solo dos puntos de ventaja con el último puesto tras 18 jornadas.