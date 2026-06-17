La remodelación de la Ciudad Deportiva. Estos son Javi Ros y El Kammas, los hombres de confianza de Garcés

La reunión del martes con los jugadores de la cantera y sus familias, más de 700 personas en el Ibercaja Estadio, para la puesta de largo del proyecto de cantera que comandará Javier Garcés, que ha firmado por dos años como director de Fútbol Base, sirvió para confirmar que Javi Ros será el coordinador del área de rendimiento, ya que el navarro ya lleva un tiempo trabajando codo con codo con Garcés, mientras que el marroquí afincado en Zaragoza Mourad El Kammas será el jefe de Captación. Ambos, serán, pues las dos personas más cercanas a Garcés en la Ciudad Deportiva.

Mourad El Kammas, Mouri, estaba ahora mismo como responsable de captación del Betis para la zona de Navarra, Aragón y La Rioja, cargo que compaginaba con la coordinación del área futbolística del Balsas Picarral. Marroquí de nacimiento y zaragozano de adopción, puesto que lleva muchos años en la capital aragonesa, fue coordinador de La Unión La Jota Vadorrey junto a Adrián Coscolín y Carlos Cuartero Yagüe hasta que en 2017 fichó por la secretaría técnica del Real Zaragoza para su cantera, en la época en que estaba Lalo Arantegui como director deportivo, puesto que mantuvo hasta 2021 para marcharse al Betis, donde su buen ojo y su capacidad fueron claves para al club bético se marcharan jugadores que jugaban en Aragón como Nikita Doronins, Thiago Acevedo, Derick Obeng o Marcos Val.

En principio, Mouri tendrá a su cargo a cinco scouts, que antes rendían cuentas al director de cantera, Ramón Lozano y que ahora tendrán esa estación intermedia, y que se ocuparán de las categorías desde benjamines a juveniles de todo Aragón para tener lo máximo controlado posible el fútbol de la región y de otras canteras de España.

Con Javi Ros no hacen falta muchas presentaciones. De 36 años y afincado en Zaragoza desde su retirada en 2024, pasó después por el Juvenil B del Huesca como ayudante de su hermano, Íñigo. En siete temporadas (15-16 a 21-22) disputó hasta 165 partidos oficiales con el Real Zaragoza desde enero de 2016, cuando llegó tras rescindir en el Mallorca, hasta junio de 2022, tras regresar de seis meses de cesión en el Amorebieta. La rodilla derecha fue la el motivo de su adiós, por el daño en el cartílago que tuvo al romperse el menisco externo. Se lesionó en febrero de 2020 y volvió para el playoff ante el Elche, en la 20-21 comenzó jugando, pero en diciembre volvió a parar. En la 21-22 apenas tuvo protagonismo tras superar esa dolencia y en enero se marchó cedido al Amorebieta, donde sí jugó (16 partidos), antes de regresar y rescindir para marcharse al Badajoz y que el Rayo Majadahonda fuera la estación de término de su carrera, ya que las molestias en la rodilla derecha le hicieron tirar la toalla.

Organigrama del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva. / REAL ZARAGOZA

Al margen de ambos, la remodelación en la cantera confirma que David Navarro dirigirá el área de coordinación y tecnificación tras su paso por el banquillo del Zaragoza, la de metodología la mantiene José Luis Arjol, que apuntaba a jubilarse y que va a seguir al menos un año más y Maikel Marcos estará en el área de análisis técnico-táctico y hasta hace dos meses era analista del primer equipo.

El acondicionamiento físico lo dirigirán Miki Lampre, que es el preparador físico del primer equipo, junto a Pablo Quílez, que es el analista también de la primera plantilla, decisiones que refuerzan la conexión desde la cantera hasta la cúspide; la parte médica recae en Adrián Lepure, mientras que se mantienen Pedro Suñén en Fundación y Miki Álvarez en fútbol femenino.

En la reunión con las familias y con los jugadores del martes, en la que el director deportivo, Lalo Arantegui, ejerció de maestro de ceremonias, aunque también Garcés se dirigió a los asistentes, se hablaron de algunos cambios, algunos detallados ya por este diario como los entrenamientos de tecnificación por puestos, que serán los lunes, o los entrenamientos más específicos de musculación a partir de cadetes, se habló del cuidado del talento y de primar el desarrollo individual y se aseguró que de momento no hay prevista una gran reforma de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Fran Gracia, secretario técnico, Javi Ros, el entrenador del Zaragoza, Ibai Gómez, y los jugadores Hugo Pinilla y el capitán Francho Serrano también asistieron al evento.