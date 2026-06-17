El retraso en el pago a la plantilla del Real Zaragoza ya roza las tres semanas

La plantilla del Real Zaragoza sigue sin cobrar la nómina de mayo, retraso que ya supera las dos semanas pese a que la justificación del mismo, la que se ha dado a los futbolistas, es la de un problema puntual de tesorería. A los jugadores, a principios de este mes se les comunicó que la recibirán en poco tiempo, pero los días van pasanfo y no hay de momento el abono de esas cantidades a los jugadores.

Mientras, también es previsible que sufra retraso la correspondiente a junio, la última en bastantes casos, ya que hay muchos que acaban contrato o cesión y otros que lo tienen vigente tienen una cláusula de rescisión automática por parte del club por la que dejarán de pertenecer a la entidad zaragocista. El tiempo para regularizar esos pagos a la plantilla expira el 9 de julio, aunque desde el club se manifiesta el firme convencimiento de que todo estará resuelto mucho antes.

El convenio que se aplica los jugadores de élite estima que tienen que cobrar la mensualidad en los últimos cinco días de cada mes, por lo que al estar ya a día 17 serían ya casi tres semanas de retraso. El personal de administración, oficinas y otros departamentos como la Ciudad Deportiva sí han cobrado esa nómina de mayo.

No pueden decir lo mismo algunos proveedores de la entidad, ya que llevan varios meses sin que les sean abonados sus servicios, mientras que las deudas también se extienden a agentes de jugadores que han operado con el Zaragoza en la última temporada, desde el verano, donde en algunos casos se han aplazado los pagos para abonarlos en varias veces, y también en enero, donde el club estuvo especialmente activo en los fichajes, con hasta seis refuerzos y varias salidas. Además, la entidad también ha vivido y tiene pendientes un buen número de juicios por despidos y reclamaciones de cantidades.

El Real Zaragoza, que tiene una cifra de negocio en Segunda en esta temporada de casi 18 millones (17,9), va a ver disminuida la misma en unos ocho millones tras el descenso a Primera RFEF, donde menguan los ingresos televisivos, porque estos pasan de casi siete millones a 0,5, los de socios y patrocinios. El club anunció el pasado martes una ampliación de capital de 20 millones que tendrá que ser aprobada en la próxima Junta General de Accionistas, salvo que haya una Extraordinaria antes, y que servirá para paliar los efectos de este descenso y en la que en participarán Juan Forcén y Jorge Mas, consejero y presidente del club, respectivamente, que verán incrementada su presencia accionarial de este modo.

Los gastos de personal, que ahora superan los 15,5 millones de euros, también se van a ver reducidos de manera notoria, no solo los de la plantilla, que en la última temporada tuvo un límite de 12,8 millones y que en la que viene en Primera RFEF va a contar con una cifra que se estima entre los 5 y los 6 millones, sino también en los diferentes departamentos de la entidad, donde la amenaza de un Expediente de Regulación de Empleo es latente, aunque de momento nada se les ha trasladado a los trabajadores de la SAD de manera definitiva, pero la posibilidad de salidas y despidos es clara.

La actual propiedad se ha esforzado en garantizar en público, también en los comunicados tras el descenso, que el proyecto del club se mantiene en caso de bajar a Primera RFEF. Es un drama terrible en teoría sostenible, en un club con 39’6 millones de deuda neta (al llegar Real Z LLC eran 67,9), 12,7 de ellos del préstamo de CVC que hay que devolver hasta 2072.

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El descenso supone una ayuda de un fondo de compensación de LaLiga en torno a 1,5 millones más una pequeña cantidad en gastos de viaje y se suspende el pago lineal del concurso de acreedores por 5 años y que en 2024 supuso en torno a 1,6 millones tras la compra de deuda ordinaria, un 47%, por la entidad.